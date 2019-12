Zlata máme málo, ale aj to málo je príliš veľa

04.12.2019, 15:15 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Názor | Nápad Roberta Fica previezť skoro 32 ton slovenského zlata späť na rodnú hrudu je jednoznačne predvolebný populizmus najhrubšieho zrna. Okrem ekonomickej nezmyselnosti prevozu, na ktorý TREND aj viaceré média poukázali, sa pri prezentácii „skvelého“ nápadu predseda Smeru dopustil aj horšieho podrazu. Urazil nášho dlhoročného spojenca a obchodného partnera Spojené kráľovstvo. A to sa neodpúšťa. Briti si to prinajmenšom zapamätajú.

Len na pripomenutie. R. Fico nie medzi riadkami, ale explicitne naznačil, že slovenské zlato by nemalo byť v Londýne aj preto, lebo nás Británia zradila v roku 1938 v Mníchove. S Francúzskom nás vydali na milosť rozpínajúcemu sa nacistickému Nemecku. V chybnej viere, že sa vyhnú vojne s Adolfom Hitlerom.

Nevydali však fašistom naše zlato. To ostalo v Bank of England, a preto je tam aj teraz. V súčasnosti nás síce neohrozujú nemeckí nacisti, ale domáci populisti či fašisti by si radi na slovenské zlato siahli, ak by mohli.

Od mníchovskej zrady však ubehlo viac ako 80 rokov a Spojené kráľovstvo si už svoju „karmu“ u nás dávno vyžehlilo. Nevedno, či R. Fico zabudol, kto otvoril po našom vstupe do EÚ svoj pracovný trh tisícom a tisícom Slovákov, hoci domáci Briti na to reptali. Báli sa lavíny lacnej pracovnej sily z východnej Európy.

Okrem množstva malých a stredných firiem zainvestovalo na Slovensku aj vo veľkom. Pred štyrmi rokmi sa sem Ficovej vláde

