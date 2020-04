Zlato sa predáva ako toaletný papier. Aj bezpečie sa fragmentovalo

04.04.2020, 14:00 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Trh so zlatom ukázal, ako sa môžu vzťahy, ktoré dokonale fungovali roky, pokaziť v priebehu niekoľkých dní.

Na rozdiel od dezinfekčných prípravkov či testovacích setov neprináša epidémia väčšiu spotrebu toaletného papiera. Napriek tomu ľudia po celom svete spanikárili a začali vo veľkom nakupovať túto drobnú nevyhnutnosť. Psychológovia hovoria, že ak ľudia začnú panicky nakupovať, optimálna stratégia pre zvyšok populácie je nasledovať ich. Výsledkom sú prázdne regály s toaletným papierom od Tokia až po Seattle.

Neprehliadnite Pandémia je len rozbuškou, nie príčinou pádov trhov

Centrálne banky lacnými peniazmi zjavne vytvorili umelé bohatstvo, trhy si to teraz...

Zlato zaznamenalo koncom marca podobnú paniku. Dokonca dve: jednu predajnú a jednu nákupnú. V jednom týždni dosiahlo najväčší prepad od finančnej krízy a o týždeň neskôr dosiahlo najväčší nárast od roku 2008. A to nebolo jediné špecifikum žltého kovu.

Na trhu s ním sa udiali prapodivné veci, aké nepoznajú ani veteráni obchodujúci s drahým kovom dekády. Dôvodom je dopytový šok previazaný s tým ponukovým. Pohyby ceny zlata ukázali hĺbku fragmentácie globálneho obchodu a finančných trhov. Covid-19 zasiahol aj tie.

Margin call

Ľudia hľadajú v zlate bezpečný prístav. Keby išlo o bezpečný prístav vo svete znehodnocovania peňazí, našli by správne miesto. Ak bude hroziť vysoká inflácia či vojna, zlatu sa bude dariť lepšie než čomukoľvek inému. Ak takáto situácia nehrozí, zlato sa správa omnoho zvláštnejšie, než by si mnoho investorov predstavovalo.

Vo svete, kde finančné inštitúcie investujú rizikovo – napríklad do korporátnych dlhopisov, zlato leží na opačnej strane týchto rizikových aktív. Kým dlhopis nesie možnosť dlžníkovho krachu, zlato je jediné finančné aktívum, ktoré nie je ničím záväzkom. Z tohto hľadiska je superbezpečné.

Mnoho investorov ho práve preto nakupuje. No keďže zlato nemá pozitívny cash flow, nevynáša dividendy ani úroky, investor ho v dobrých časoch založí za rizikovejšiu, no výnosnejšiu alternatívu, napríklad za spomínané korporátne dlhopisy.

Práve v súčasnosti je svet v situácii, keď rizikové investície strácajú na hodnote. Pre obavy z vlny bankrotov spoločností po celom svete korporátne dlhopisy klesajú a finančné inštitúcie, ktoré ich držia, dosahujú straty. Ak sa na trhu objaví panika a strata hodnoty korporátnych dlhopisov investora prevalcuje, nastáva takzvaný margin call. Ten označuje situáciu, keď riziková investícia stratí tak výrazne, že sa celá musí uzavrieť.

Protistrane, ktorá investorovi požičala dlhopisy za zlato, ostane zlato. A keďže protistrana zlato nepotrebuje, okamžite ho predá. Cena zlata vtedy padá spolu s cenou všetkých ostatných rizikových aktív. Keď sa likvidujú pákové a rizikové investície, zlato na to dopláca. Udialo sa to v marci tohto roka a udialo sa to aj počas paniky v roku 2008. A vmenšom aj mnohokrát medzitým.

Peniaze z helikoptéry

Prepad zlata v takýchto situáciách však nie je trvalý. Čím

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť