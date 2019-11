Zlato v slovenských trezoroch nás neochráni pred škodami populistov

29.11.2019, 18:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Predseda vládnej strany Smer Robert Fico sa vytasil s novou predvolebnou témou. Prišiel s nápadom vrátiť slovenské investičné zlato z Londýna domov. Má tento nápad okrem chytania nacionálne orientovaných voličov aj nejaké ekonomické rácio?

Nejde o pár prsteňov či tehličiek, ale o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Otázne je, prečo práve teraz by sme si zlato mali prevážať domov. Kto zaplatí za transfer, koľko bude stáť a či sa vôbec zmestí do trezorov Národnej banky Slovenska (NBS)?

Súčasnú cenu prevozu NBS ešte nevie vyčísliť, ale pre TREND uviedla staré ceny z minulosti konkrétne z rokov 1997 až 2000. Vtedy naposledy prevážala zlato opačným smerom, zo Slovenska do Londýna. Pri delení aktív ČSFR už časť slovenského investičného zlata v trezoroch Bank of England bola. Ďalšiu časť vyviezla NBS práve v spomínaných rokoch.

„Náklady na prevoz a poistenie v roku 1998 predstavovali 37 dolárových centov na uncu zlata a v roku 2000 to bolo 30 dolárových centov za uncu,“ informuje Peter Majer, hovorca NBS.

Ak by sme brali do úvahy staré ceny, ktoré by zrejme teraz aj kvôli inflácii boli vyššie, tak by nás prevoz zlata z Londýna stál minimálne 335 417 dolárov. Jeden kilogram prevezeného zlata by slovenských daňových poplatníkov vyšiel na 10,5 dolára. Nie je to ohromujúca suma, ale pri deficitnom štátnom rozpočte by si minister financií vedel predstaviť minúť státisíce eur aj na iné účely ako na prevážanie zlatých tehličiek z jedného trezora do druhého.

„Pri strategických rozhodnutiach takéhoto charakteru má samotná cena prepravy len marginálny význam,“ dodáva Miroslav Tamáš, riaditeľ spoločnosti Golden Oak Trust.

Čo sa týka miesta v trezoroch centrálnej banky, tak tam NBS obavy nemá. P. Majer uvádza, že banka má dostatočné priestory pre prípadné uskladnenie slovenského investičného zlata. Zlato je husté a ťažké, veľa priestoru nezaberie.

Doma či v Londýne

Je vôbec dôležité, či je naše investičné zlato v londýnskych alebo slovenských trezoroch? Podľa odborníkov ani veľmi nie. Vo svete je bežné, že niektoré krajiny držia zásoby zlata doma, iné zase využívajú priestory, kapacity a skúsenosti finančne vyspelých centier, akými sú Londýn, Paríž či New York.

Podľa odborníkov pri rozhodovaní sa, či je výhodnejšie držať zlato v Londýne alebo v Bratislave, je treba porovnať pridanú hodnotu a náklady. Náklady na uloženie zlata môžu byť v Bratislave nižšie ako v Londýne, skúsenosti s jeho držbou a spravovaním ma zase väčšie Bank of England.

