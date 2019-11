Zmiznuté milióny na cesty a predvianočný ošiaľ štartuje: Najdôležitejšie správy dňa

08.11.2019, 18:46 | TASR | ČTK | TREND.sk

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Nedostatok pilotov a silnejšie turbulencie. Leteckú dopravu čakajú výzvy

Civilné letectvo bude v nasledujúcich desaťročiach čeliť výzvam a bezpečnostným rizikám počínajúc nedostatkom pilotov, cez nárast vzdušných turbulencií a kybernetické útoky až po preplnené letiská. Uvádza to štúdia priemyslovej poisťovne AGCS a americkej Univerzity letectva a kozmonautiky Embry Riddle, z ktorej cituje agentúra DPA. Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu IATA očakáva, že sa do roku 2037 zdvojnásobí počet leteckých pasažierov na osem miliárd ročne.

To ešte zhorší súčasný nedostatok pilotov – podľa štúdie musí byť v nasledujúcich dvoch desaťročiach vyškolených 800-tisíc nových pilotov. Na zemi by nárast leteckej dopravy mohol viesť k väčšiemu množstvu nehôd na letiskách. Klimatické zmeny zas so sebou nesú riziko väčšieho počtu turbulencií, pretože bude častejšie dochádzať k výkyvom počasia. Lety a letiská by sa mohli stať aj obeťou kybernetických útokov a množiace sa drony budú môcť náhodne alebo aj úmyselne narušovať letecký priestor.



O chvíľu sa začne najväčší sviatok konzumu



Maloobchodná udalosť dokázala minulý rok za 24 hodín vygenerovať predaje vo výške takmer 31 miliárd amerických dolárov a vybavila sa miliarda objednávok. Právom si vyslúžila titul najväčšia nákupná online akcia na planéte a predajmi predbehla dokonca Black Friday. Reč je o čínskej udalosti 11/11 Global Shopping Festival, ktorá bola kedysi známa ako Singles Day (Deň slobodných).

Neoficiálny čínsky sviatok prekonáva predajmi kombináciu amerických udalostí okolo Vďakyvzdania, Black Friday a Cyber Monday. To sú presne tie udalosti, z ktorých vznikajú na internete tragikomické videá Američanov zápasiacich a bijúcich sa s inými ľuďmi o zľavnený televízor. Analytici očakávajú, že tohtoročný americký nákupný ošiaľ počas sviatkového víkendu dosiahne v maloobchodnom predaji vrátane online nákupov hodnotu okolo 29 miliárd dolárov.

Veže na Nivách developer nestavia a hľadá kupca



V bratislavskom „Manhattane“, ktorý vyrastá v lokalite Mlynských nív, dostal popri mrakodrape Eurovea Tower už stavebné povolenie aj projekt Rezidencia Bottova, v ktorom sa počíta s dvomi výškovými budovami. Je to ďalší z veľkých projektov v bratislavskom downtowne, vyrásť má pozdĺž Bottovej ulice, na pozemku vedľa Chalupkovej ulice. Podľa informácií z viacerých zdrojov sa súčasný majiteľ pokúša projekt predať ešte pred výstavbou, ktorú by tak realizoval už nový vlastník.

„Na realitnom trhu táto informácia koluje,“ povedal pre TREND Reality zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. V rovnakom duchu sa vyjadril aj ďalší zdroj pohybujúci sa na bratislavskom realitnom trhu. „Súčasný majiteľ sa rozhodol projekt predať, získanie stavebného povolenia ho stále nemálo úsilia a financií,“ povedal. Podľa dostupných informácií skupina preferuje investora zo zahraničia. Dôvodom predaja môže byť aj pridlhý proces vybavovania povolení a následnej výstavby. Investičná skupina z Česka je zvyknutá na rýchlejšiu návratnosť investícií.



Krym k Rusku pripojí železnica



Prvé vlaky z pevninského Ruska na anektovaný Krymský polostrov po novovybudovanom moste cez Kerčský prieliv začnú premávať v decembri. Služby bude zabezpečovať súkromný železničný dopravca Grand Service Express, ktorý oznámil, že prvú vlakovú súpravu vypravia z Petrohradu do Sevastopola 23. decembra.

Táto trasa má dĺžku 2 741 kilometrov, pričom vlak ju absolvuje za 43 hodín a 30 minút. Lístky sa začali predávať v piatok a ich cena je v prepočte od 55 amerických dolárov. Prvý priamy vlak z Moskvy do Simferopola - hlavného mesta tohto čiernomorského polostrova - vyrazí o deň neskôr, 24. decembra. Táto trasa má 2 009 kilometrov a jazda bude trvať 33 hodín. Cestovné sa začína na 62 dolároch.



Bratislavská župa dala na cesty milióny. Peniaze sa však stratili



Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, v ktorej Bratislavský samosprávny kraj vlastní 68 percent akcií, mala kraj pripraviť o 2,5 milióna eur. Vyplýva to z výsledku kontroly hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov za obdobie rokov 2017 a 2018. Kontrola bola vykonaná zatiaľ len na úrade župy, prebehne aj v samotnej firme. Situáciou sa bude zaoberať kraj na mimoriadnom rokovaní. Hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja Štefan Marušák v správe z kontroly poukazuje na viaceré zistené pochybenia.

Tie sa týkajú napríklad fakturovania a preplácania prác, ktoré nemali byť v skutočnosti zrealizované, prípadne boli fakturované a preplácané opakovane v priebehu toho istého roka, pričom jeden náter by mal vydržať aspoň jeden rok. Pochybenia sa majú týkať aj toho, že firma RCB mala podnájomnými zmluvami prenajímať niektoré prvky predmetu nájmu tretím osobám. Takto malo byť uzatvorených osem podnájomných zmlúv. Nedostatky vidí kontrolór aj v tom, že samotný kraj nevykonával dostatočnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok, zlyhať mali aj viaceré kontrolné mechanizmy zo strany Bratislavského kraja.



Predvianočný ošiaľ štartuje



Vianočné nákupy cez eshop na Slovensku sú podľa GLS každým rokom populárnejšie a zákazníci náročnejší. Pre prepravné spoločnosti sú november a december extrémne hektickými mesiacmi. TREND sa ich pýtal, ako sa pripravujú na predvianočný nápor balíkov. Viacerí sa snažia odľahčiť kuriérov odbernými miestami.