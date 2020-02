Znalkyňu v kauze zmenky vraj obťažovala kolegyňa z Kočnerovho mobilu

10.02.2020, 22:25 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Jeden z posledných dní pojednávania v kauze zmenky sa niesol v duchu súboja dvoch znalcov. Znalkyňa obžaloby Erika Straková hájila svoj záver, že sporné zmenky vznikli oveľa neskôr ako tvrdia Marián Kočner s Pavlom Ruskom. Na druhej strane sa český znalec Milan Nouzovský, prizvaný obhajobou, snažil jej posudok spochybniť. E. Straková sa postarala aj o prekvapenie. Vraj sa ju snažila ovplyvniť iná znalkyňa spomínaná v Kočnerovej komunikácii v jeho mobile.

„Rovnoprávna výmena názorov presiahla hranicu, a preto som si pani znalkyňu následne zablokovala,“ opísala v pondelok kľúčová znalkyňa obžaloby Erika Straková, ako jej viackrát telefonovala jej kolegyňa Mária Zelenková.

Robila posudok k pravosti zmeniek ešte v civilnom spore. Na E. Strakovú vraj v priebehu roka 2018 naliehala, aby potvrdila jej závery a dospela k „neurčitému a nejednoznačnému záveru“.

Prokurátor Ján Šanta na to počas prestávky reagoval veľmi ostro. "Čo si to dovoľuje? Vstupovať takýmto spôsobom do procesu," povedal prokurátor, ktorý to vníma na disciplinárny podnet voči znalkyni M. Zelenkovej.

O Márii Zelenkovej sa cez aplikáciu v mobile dohadoval M. Kočner so svojim právnikom Michalom Mandzákom. „Dá sa s ňou. Ja som jej pomohol,“ vymieňali si správy, ktoré naznačujú, že ju mohol Kočner cez Mandzáka vydierať.

Úprimnosť znalkyne

Znalkyňa E. Straková sa však pred súdom vyjadrila jednoznačne. Na základe rozsiahleho skúmania takmer 400 podpisov Pavla Ruska, dospela k záveru, že zmenky boli podpísané po roku 2013.

Aj z jej vystupovania bolo cítiť, že k veci pristupuje veľmi zodpovedne. K prítomným na súde bola zároveň, na bežné pomery vystupovania znalcov na súdoch, nezvyčajne úprimná.

„Skúmanie nebolo jednoduché, zobralo mi to veľmi veľa času a nervov, ale stálo to za to. Asi mám veľkú trému, lebo sa musím napiť,“ ospravedlňujúco poznamenala znalkyňa.

Počas svojej šesťhodinovej výpovede sa dokonca priznala k omylu, že jednu kópiu Ruskovho podpisu, považovala za originál. To sa pri spochybňovaní jej posudku bude v záverečnej reči určite snažiť využiť obhajoba. Podľa znalkyne však tento jej omyl, nemal vplyv na záver posudku.

Spochybniť jej prácu sa snažili obžalovaní a ich právnici už počas výsluchu, keď jej často dávali otázky, ktoré mali skôr charakter konštatovania. „Nehodnoťte, ale pýtajte sa...najlepšie s otáznikom na konci,“ zasahoval predseda senátu Emil Klemanič.

M. Kočner považuje posudok znalkyne za vágny: „Nie je nič odmerané. Je to umenie. A aby na základe toho urobila jednoznačný záver, to je pre mňa málo“. Prácu znalkyne sa neskôr snažil spochybniť aj český znalec obhajoby Milan Nouzovský. E. Straková, podľa neho, mieša písmoznalectvo s grafológiou, ktorá nie je znaleckým odborom. Tvrdil, že písmoznalectvom nie je možné objektívne stanoviť, kedy bol určitý dokument podpísaný.

Podľa prokurátora Šantu, ale znalec Nouzovský, nepovedal nič závažné. Upozornil, že znalec nepracoval s relevantnou vzorkou podpisov a jeho posudok obsahoval len všeobecné konštatovania. V porovnaní s rozsiahlou správou znalkyne Strakovej mal iba štyri strany.

Pavol Rusko považuje posudok E. Strakovej za účelový. Podľa neho je jasne vidieť, že iba plnila zadanú úlohu, aby bol jej záver v jeho neprospech. „Okolnosti za akých som podpisoval zmenky zajtra objasním,“ dodal P. Rusko.

Blížia sa záverečné reči

Právny zástupca Markízy Daniel Lipšic Ruskove obvinenia o účelovosti posudku odmieta. Myslí si, že touto dôležitou znaleckou výpoveďou je dokazovanie v podstate na konci. Napriek sľubom obžalovaného P. Ruska, že v utorok príde s niečím, čo celú obžalobu vyvráti.

„To už počúvame pol roka“ sarkasticky dodal D. Lipšic. Podľa neho je tak pravdepodobné, že v utorok, alebo v stredu už súd pristúpi k záverečným rečiam.

M. Kočner a P. Rusko čelia, za pokus vytiahnuť z televízie Markíza 69 miliónov eur prostredníctvom údajne sfalšovaných zmeniek, až 20 ročnému trestu väzenia. Obvinený je aj ich bývalý spoločník Štefan Ágh, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie.