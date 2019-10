Znečistenie ovzdušia v Európe viedlo v roku 2016 k vyše 400-tisíc úmrtiam

17.10.2019, 08:11 | TASR

Približne 412-tisíc predčasných úmrtí zaznamenali v roku 2016 v európskych krajinách v súvislosti so znečistením ovzdušia. Uviedla to v stredu Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani, ktorej údaje prevzala tlačová agentúra DPA.