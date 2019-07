Čistý vzduch je luxusná komodita. V budovách je niekedy horší ako vonku

17.07.2019, 05:09 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Znečistené ovzdušie skráti priemerný vek detí narodených v súčasnosti o zhruba 20 mesiacov. Najväčší vplyv bude mať na deti v južnej Ázii, ktorým sa život v dôsledku znečisteného ovzdušia a nečistého vzduchu v interiéroch skráti dokonca o 30 mesiacov, vyplýva zo štúdie, ktorú zverejnila americká organizácia Health Effects Institute (HEI) a kanadská Univerzita Britskej Kolumbie.

Podľa správy, vychádzajúcej z údajov dostupných do konca roku 2017, je znečistenie ovzdušia piatou hlavnou príčinou predčasných úmrtí na celom svete – je zodpovedné za viac úmrtí ako malária, autonehody, podvýživa či alkohol.

V krajinách východnej Ázie skráti znečistený vzduch život detí o 23 mesiacov, zatiaľ čo o 20 týždňov života prídu deti v rozvinutých častiach ázijsko-tichomorského regiónu a v Severnej Amerike. Najvyššiu úmrtnosť v dôsledku znečisteného ovzdušia zaznamenali v piatich ázijských krajinách – Číne, Indii, Pakistane, Indonézii a Bangladéši.

Napriek štátnym reformám na zníženie úrovne znečistenia zomrelo v Číne v súvislosti s týmto problémom v roku 2017 až 852-tisíc ľudí. Znečistenému vzduchu v domácnostiach je najviac ľudí vystavených v južnej a východnej Ázii a v subsaharskej Afrike, kde ľudia na varenie a vykurovanie spaľujú uhlie, drevo alebo drevené uhlie.

Nečistý vzduch v domácnostiach dýcha takmer polovica svetovej populácie – vrátane približne 846 miliónov ľudí v Indii a 452 miliónov v Číne. Podľa vlaňajšej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je toxický vzduch v interiéroch a exteriéroch každoročne príčinou smrti 600-tisíc detí mladších ako 15 rokov. WHO uvádza, že deti sú vplyvmi znečisteného ovzdušia často viac ohrozené, pretože dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tak do tela vdychujú viac škodlivín.

Príplatok za čistotu

Nelichotivé štatistiky upozorňujú na jednoznačný problém – čistý vzduch je vzácna komodita, ktorá ubúda. Jednou z prvých krajín, kde sa ľudia začali rozdeľovať na tých, ktorí si môžu dovoliť dýchať čistý vzduch, a tých, ktorí už nie, je Čína.

Minulý rok otvorili v Šanghaji luxusný hotel, ktorý sa chváli tým, že vo vnútorných priestoroch má 10-krát čistejší vzduch ako vonku či v iných interiérových budovách v Číne. Hotel Cordis Hongqiao disponuje dvojúrovňovou nepretržitou filtráciou vzduchu a vzduchotesnými oknami, ktoré zamedzujú vniknutiu znečisteného ovzdušia.

Vo všetkých 396 izbách kvalitu vzduchu neustále monitorujú. Vďaka tejto technológii si môže hotel účtovať za izbu a pobyt zhruba o

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť