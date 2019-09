Zníženie daní bude príliš malé, aby sa oplatilo špekulovať

23.09.2019, 07:30 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Menšie podniky s obratom do 100-tisíc eur budú mať od nového roka nižšie dane vo výške 15 percent. Štátu však za to zaplatia inde. Odborníci zmeny kritizujú, vedeli by si zmeny pre firmy predstaviť inak.