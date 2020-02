Zotavenie svetovej ekonomiky je otázne. MMF to vysvetľuje koronavírusom

19.02.2020, 20:32 | TASR

Epidémia koronavírusu v Číne už stihla zasiahnuť do tempa rastu čínskej ekonomiky a v prípade, že šírenie vírusu bude pokračovať, mohla by zmariť očakávané zotavenie svetovej ekonomiky v tomto roku. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF).