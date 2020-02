Zrušením firmy sa dajú ušetriť stovky eur. Čakanie môže vyjsť draho

14.02.2020, 10:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Nútenému výmazu firmy z obchodného registra bude predchádzať zverejnenie zoznamu počas šiestich mesiacov. Bez poplatku na odmenu pre likvidátora to vyjde o pár stoviek lacnejšie

Podnikatelia, ktorí chcú zlikvidovať eseročku ešte za súčasných podmienok, by sa mali poponáhľať a vyriešiť to v najbližších siedmich mesiacoch. Ušetria na preddavok v sume zhruba 1500 eur, ktorý budú musieť po novom zaplatiť a uložiť do úschovy notárovi. Novela Obchodného zákonníka prináša viacero noviniek, ktoré sťažia podnikateľom život ešte viac ako doteraz.

Treba si premyslieť, čo sa najviac oplatí

Ukončiť podnikanie sa aktuálne v praxi dá niekoľkými spôsobmi: predať firmu, zlikvidovať ju, podať podnet na výmaz spoločnosti ex offo, čiže z úradnej povinnosti súdu, alebo podať návrh na jej zrušenie. Ak niekto nad tým uvažuje, mal by v prvom rade rozlišovať, aký má pri podnikaní hospodársky výsledok. Či ide o úspešnú, zarábajúcu firmu, pričom spoločník nemá z nejakého dôvodu záujem pokračovať v podnikaní ďalej, alebo či ide o neúspešnú, zadlženú spoločnosť, ktorej sa chce jej spoločník „zbaviť“.

Najefektívnejšie je podľa Jozefa Semančína, advokáta kancelárie Semančín & Partners spoločnosť predať. Predať sa dá napríklad celá eseročka, ale aj časť podniku, v ktorej sa vedie oddelené účtovníctvo.

Ak to nie je možné, treba podnikanie ukončiť rozhodnutím o zrušení firmy s následnou likvidáciou, čo však trvá nejaký čas. Rovnako sa dá postupovať aj pri neaktívnej firme, ktorá nie je v úpadku.

Ak však je v úpadku a spĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu, treba ho podať, inak hrozí členovi štatutárneho orgánu, teda konateľovi či členovi predstavenstva, pokuta 12 500 eur.

„Štatutári často zabúdajú podať tento návrh a spoliehajú sa na to, že sa vyhnú zaplateniu pokuty. Je to omyl,“ spresňuje advokát.

