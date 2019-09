Zrušiť alebo zmeniť minimálnu mzdu? Toto sú plány politických strán

26.09.2019, 20:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

TREND sa pýtal na minimálnu mzdu politických strán a hnutí, ktoré sú vo vládnej koalícii, parlamentnej opozícii alebo sa podľa predvolebných preferencií môžu dostať do Národnej rady (NR) SR po budúcoročných voľbách.

Na jeseň je tradične jednou z najdiskutovanejších tém nová výška minimálnej mzdy na ďalší rok. Podľa dnes platnej legislatívy sa na jej výške dohadujú zástupcovia zamestnávateľov, odborári a ministerstvo práce. Keď po niekoľkých kolách rokovaní nedôjde k dohode, novú sumu predkladá rezort práce vláde na schválenie.

V tejto fáze sme aj dnes. Na budúci rok by mala byť nová výška minimálnej mzdy na úrovni 580 eur. Vláda by mala návrh schváliť do 20. októbra. Tento rok je však predsalen niečím výnimočný, v parlamente sa totiž rieši aj radikálna zmena nastavenia jej výpočtu, ktorú predložili poslanci Erik Tomáš a Robert Fico zo strany Smer-SD.

TREND položil všetkým relevantným politickým stranám a hnutiam rovnakú otázku: Ako by ste riešili nastavenie a výšku minimálnej mzdy (dnes aj do budúcnosti)?

