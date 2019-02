Zsuzsová mala za objednávateľa Kuciakovej vraždy označiť Haščáka. Polícii sa to nezdá

04.02.2019, 23:44 | sch

Alena Zsuzsová, obvinená z objednávky vraždy Jána Kuciaka, sa k vine nepriznáva a obhajuje aj Mariána Kočnera. Najnovšie tvrdí, že možným objednávateľom mohla byť skupina Penta a jej šéf Jaroslav Haščák.

Svoje tvrdenia opiera o to, že finančná skupina mala dostatok informácií a prostriedkov na to, aby mohla vraždu „narafičiť“ na ňu a M. Kočnera. Penta tieto tvrdenia razantne odmieta.

Polícia jej veľmi neverí

Verzia so zapojením finančnej skupiny sa nezdá ani vyšetrovateľom a verzii A. Zsuzsovej príliš nedôverujú, napísal Denník N. Za pravdepodobnejšie považujú, že za vraždou je M. Kočner, tvrdí denník. A. Zsuzsová po zadržaní tiež tvrdila, že si vraždu objednali Daniel Lipšic či Boris Kollár.

Informáciu o výpovedi A. Zsuzsovej, v ktorej mala označiť J. Haščáka ako možného objednávateľa vraždy, ako prvý priniesol denník Plus Jeden Deň, ktorý patrí do vydavateľstva NMH. To je v portfóliu Penty. Denník sa pritom odvoláva na zdroje blízke vyšetrovaniu opierajúce sa o výpoveď A. Zsuzsovej.

Spomedzi štyroch ľudí zadržaných v súvislosti s vraždou mali byť dvaja na mieste činu. Zoltán Andruskó, ktorý začal s políciou po zadržaní spolupracovať, robil spojku medzi nimi a A. Zsuzsovou. Tá mala byť v priamom kontakte s objednávateľom vraždy. Niekoľko týždňov pred ňou ju odfotili s Mariánom Kočnerom na parkovisku v Bratislave.

Vyšetrovatelia nevylučujú ani verziu, že objednávateľov vraždy mohlo byť viac. V súvislosti s prípadom vypočuli aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Pred hotelom Zlatý Kľúčik, ktorý je s ním spájaný, parkovalo niekoľko týždňov po vražde auto M. Kočnera.

Danko z Penty komunikoval s Tóthom

Jedným z kľúčových svedkov v prípade vraždy je Peter Tóth, ktorému mal Marián Kočner platiť za sledovanie novinárov. Spolupracovali spolu aj pri tvorbe online relácie Na pranieri, v ktorej sa pokúšali novinárov kompromitovať. Po zadržaní M. Kočnera pokračovali v komunikácii, P. Tóth mal pri sebe aj Kočnerov telefón.

Po tom, ako NAKA zadržala A. Zsuzsovú, mal prísť P. Tóth dobrovoľne vypovedať na políciu, kde odovzdal svoj aj Kočnerov mobil. V ňom polícia našla komunikáciu medzi P. Tóthom a manažérom Penty pre vonkajšie vzťahy Martinom Dankom. Vyplýva to z častí vyšetrovacieho spisu, ktore má mať Denník N k dispozícii a na ktorý sa odvoláva.

Obaja priznali, že sa spolu niekoľkokrát stretli, tvrdia, že rozoberali najmä komunikačnú stratégiu politických strán a situáciu v médiálnej oblasti, kde Penta podniká.

P. Tótha mala podľa M. Danka zaujímať aj téma zdravotníctva. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský pre Denník N povedal, že si pamätá, ako P. Tóth v online priestore „troloval“ v prospech Penty, ktorá má v portfóliu aj sieť nemocníc Svet zdravia. P. Visolajský ju často kritizoval. Šéf lekárskych odborárov zároveň tvrdí, že P. Tóth neskôr komentáre vymazal.

„Určite náš vzťah nebol povahy, že by som sa ja s Petrom Tóthom alebo on so mnou radil,“ odmieta M. Danko. Obaja tiež popierajú, že by bol P. Tóth požiadaný o trolling v prospech Penty alebo že by od nej dostával peniaze.

M. Danko dôrazne poprel aj informácie o zapojení Penty či J. Haščáka do objednávky vraždy a považuje ich za odvádzanie pozornosti od okruhu hlavných podozrivých.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.