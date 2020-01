Akcie späť na vrcholoch, zlato za 1600 dolárov. Prečo iránska kríza nedesí burzy

14.01.2020, 12:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Nepokoje v Iráne, ale aj na celom Blízkom východe či neistota okolo termínov dohody EÚ a Spojeného kráľovstva ohľadom brexitu. To všetko naháňa investorov do bezpečných aktív, ako sú švajčiarsky frank či zlato. Bude to dočasný úkryt či trvalejšia skrýša pre investorov?