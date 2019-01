Ako sa cez Fortnite perú špinavé peniaze

22.01.2019, 16:00 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Nielen medzi deťmi a mladými ľuďmi je top voľbou onlinová hra Fortnite. Srdcovou záležitosťou je aj medzi kriminálnikmi, ktorí si z nej urobili spôsob, ako preprať špinavé peniaze. Rozsah špinavého biznisu, ktorý sa cez hru a jej virtuálnu menu legalizuje, známy nie je. No je dokázateľný, mapovala ho bezpečnostná firma Sixgill spolu s The Independent, ktorý správu o praní špinavých peňazí cez Fortnite priniesol.

Videohra Fotnite má na svete viac než dvesto miliónov priaznivcov, jej tvorcovia zo spoločnosti Epic Games na nej zarobili vlani tri miliardy dolárov a dostali sa do rebríčkov najväčších boháčov. Fanúšikov „battle royal“ hry pobláznila na špeciálne „skiny“ - rôzne outfity, zbrane a položky, ktoré si môžu kupovať za virtuálnu menu V-bucks. Tú vedia získať v hre, no vedia si ju kúpiť aj v oficiálnom obchode firmy za reálne peniaze. Pravidelne potom dostávajú rôzne akcie a zľavy na vylepšenia a tak do hry mnohí vedia investovať veľa reálnych peňazí.

Kybernávnada

Práve toto je ideálne prostredie aj pre kyberzločincov. Cez kradnuté kreditné kraty nakupujú víbaksy a vytvárajú nimi naplnené herné účty, ktoré potom predávajú. Ponúkajú ich hráčom za zľavnenú sumu najmä cez dark web, no reklamy sa objavujú aj na Instagrame či Twitteri. Spoločnosť Sixgill odkryla operácie, kde boli cieľovkou najmä hráči v Číne, Rusku, Španielsku, Arábii a Spojenom kráľovstve. Platí sa tu väčšinou bitcoinami.

Nevedno, aký je rozsah tohto čierneho biznisu, bezpečnostná firma za 60 dní vlani natrafila len na stránke eBay na fortnitové položky za viac než štvrť milióna dolárov. No zisk, ktorý dosiahli tvorcovia hry, musí od týchto aktivít výrazne závisieť. Ako píše The Independent, čísla samotnej firmy ukazujú, že existuje priama korelácia medzi tým, ako rástol počet Fortnite zmienok na dark webe a mesačnými príjmami spoločnosti z hry. Spoločnosť sa k téme pre noviny nevyjadrila.

