Ako sa vyhnúť poplatkom na pošte

Aj keď sa ľudia využívajúci služby Slovenskej pošty môžu tešiť na to, že od jari budú vedieť na jej prevádzkach platiť konečne aj kartou, zdraženie SIPO platieb začiatkom roka viacerých rozčúlilo. Poplatky za ne pošta zdvihla päťnásobne.

Viac ako miera úpravy cien za tieto služby je ale zaujímavé iné číslo. Zhruba 1,8 milióna ľudí stále platí na pošte združené poplatky za plyn, elektrinu, či nájomné. Len menšia časť z nich využíva elektronické inkaso, no väčšina je stále ochotná vyraziť na poštu, stráviť tam svoj voľný čas a platiť hotovosťou s poplatkami navyše. Spôsobov ako to urobiť bez starostí, rýchlo, bez poplatkov a dokonca tak, že im to pomôže získať zľavy inde, majú pritom viacero.

Väčšina ľudí, ktorí platia na pošte, má pritom účet v banke a ak ho náhodou niekto nemá, stačí mu preukaz totožnosti, aby si ho vybavil. Využívanie trvalých platieb, internet, či mobil banking sú súčasťou balíkov s osobným účtom a zároveň je to spôsob ako sa vyhnúť čakaniu na pošte a jej poplatkom.

