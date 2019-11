Ako si môžete zlacniť hypotéku? Desať krokov k nižšiemu úroku

14.11.2019, 12:00 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Mesiac čo mesiac dosahujú úrokové sadzby z hypoték nové minimá. Zlacňovaniu pritom pravdepodobne nie je koniec. Pri zmene banky sa však netreba unáhliť a dobre si zvážiť pozitíva a negatíva.

Posledný známy údaj o priemerných úrokových sadzbách, za ktoré banky poskytujú hypotéky, je zo septembra. Vtedy si ľudia priemerne požičiavali za 1,22 percenta. Je takmer isté, že v ďalších mesiacoch sa priemerný úrok priblíži k jednému percentu.

Naposledy znížila úroky na hypotékach Prima banka. Tá ponúka historicky najnižšiu úrokovú sadzbu. Kto si ju zafixuje na tri roky, bude platiť 0,6 percenta. Aj keď žiadna z bánk zatiaľ nestihla na túto ponuku zareagovať, je pravdepodobné, že čoskoro sa jej viaceré z nich budú chcieť aspoň priblížiť.

Úspora aj pre starších dlžníkov

Z rekordne nízkych úrokov neprofitujú len ľudia, ktorí si berú nový úver, ale môžu výrazne uľahčiť jeho splácanie aj tým, ktorí hypotéku už majú.

„V časoch klesajúcich úrokov by sa mal každý človek, ktorý spláca nejaký úver, pokúsiť o zníženie úrokov. Priestor na zníženie úrokov tu rozhodne existuje, keď priemerná septembrová sadzba na nových úveroch je dvojnásobne vyššia ako aktuálne najnižšia sadzba na trhu,“ tvrdí finančný analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Zlacniť si hypotéku môže byť veľmi jednoduché. Často netreba ani meniť banku, ale stačí požiadať svoju súčasnú banku o zníženie úrokovej sadzby. Urobiť tak možno aj uprostred fixácie.

„Pri spomaľujúcom raste sa banky čoraz viac snažia udržať klientov, to znamená, že sú ochotnejšie vyjsť im v ústrety znížením úroku, aby si nepreniesli svoj úver do inej banky,“ vraví M. Búlik. Dodáva, že v súčasnosti je len málo pravdepodobné, že by banka takejto žiadosti nevyhovela.

Banky si štandardne za zmenu úrokovej sadzby pýtajú poplatok, ktorý môže dosahovať až niekoľko stoviek eur. Ale aj tu vedia urobiť výnimku. V situácii, keď

