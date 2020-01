Už žiadne behačky. O nezamestnaných sa po novom postará jeden úrad

04.01.2020, 13:30 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Menej behania medzi úradmi budú mať aj nezamestnaní. Ak niekto po novom stratí zamestnanie a vznikne mu aj nárok na mesačnú dávku v nezamestnanosti, už nebude musieť ísť z úradu práce rovno do Sociálnej poisťovne. Od 1. júla tohto roka už všetko vybaví na jednom mieste.

Ešte do konca júna 2020 budú musieť nezamestnaní najprv navštíviť úrad práce podľa svojho bydliska a prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Úrad o tom každému vystaví aj potvrdenie. O podporu v nezamestnanosti musí následne požiadať Sociálnu poisťovňu, ktorej predloží doklad o zápise do zoznamu uchádzačov o prácu.

Od 1. júla tohto roka to však už nezamestnaní vybavia všetko na úrade práce. V praxi to znamená, že sa zápis medzi uchádzačov so žiadosťou o mesačnú dávku, ak na ňu vznikol nárok, bude dať spraviť na úrade práce podľa miesta bydliska, ktorý si už potom informácie o uchádzačovi vymení so Sociálnou poisťovňou elektronicky.

Dve základné podmienky

Návšteve pobočky Sociálnej poisťovne sa však úplne každý nevyhne, napríklad pri práci v zahraničí, pri ktorej sa musia dokladovať potvrdenia osobne. V prípade obdobia práce na území Slovenska čerpá poisťovňa informácie zo svojho registra. Po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania ju začne žiadateľovi vyplácať.

Podmienky na jej získanie sa však nemenia. Nárok vzniká vtedy, ak je žiadateľ zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a bol zamestnaný alebo platil poistenie v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred žiadosťou o podporu.

Aká je výška dávky

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť