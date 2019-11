Banky budú ďalej platiť odvod, v budúcom roku sa zdvojnásobí

06.11.2019, 11:17 | TASR

Osobitný odvod budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a v budúcom roku sa jeho výška zdvojnásobí. Počíta s tým návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Kabinet navrhuje k novele aj skrátené legislatívne konanie, parlament by ju tak mal prerokovať zrýchlene na jednej schôdzi. K príprave návrhu vyzvala Koaličná rada, cieľom je získať viac zdrojov do štátnej kasy.

V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 percenta z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Tento osobitný odvod však mal prestať platiť od budúceho roka.

Po novom má fungovať aj naďalej a v budúcom roku sa má zvýšiť na 0,4 percenta. V ďalších rokoch by mal pokračovať v doterajšej výške. V roku 2020 by tak banky mali zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.

„Mojim prvoradým cieľom je, aby bol rozpočet na budúci rok schválený tak, aby deficit verejných financií v roku 2020 nepresiahol 0,49 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). V predvolebnom období a pri opatreniach, ktoré prechádzajú Národnou radou SR je však tento cieľ stále ohrozený, preto som zareagoval na výzvu Koaličnej rady a predložím na rokovanie vlády návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií,“ vysvetlil ešte v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Bankový odvod platí na Slovensku od roku 2012 a bol zavedený na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte štátnych finančných aktív.

Čistý zisk slovenského bankového sektora po zdanení bol v roku 2018 takmer 640 miliónov eur, za prvý polrok tohto roka dosiahol 346 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o dve percentá. Ziskovosť bankového sektora meraná priemernou hodnotou rentability vlastného kapitálu bánk je v krajinách Európskej únie 6,5 percenta, zatiaľ čo na Slovensku je to podľa rezortu viac ako 11 percent.

Ministerstvo bude o novele zákona, tak ako je zvykom pri podobných zákonoch, informovať aj Európsku centrálnu banku (ECB). Na riziká zvýšenia bankového odvodu upozornila Národná banka Slovenska (NBS), podľa ktorej zasiahne ziskovosť celého bankového sektora.

NBS vyčíslila, že kým súčasný 0,2-percentný odvod tvoril približne 16 percent zo zisku bánk v roku 2018, zvýšený 0,4-percentný odvod by predstavoval až 33-percentný podiel. V prípade poklesu zisku v krízových rokoch môže odvod tvoriť podstatnú časť zisku.

Proti návrhu sa od začiatku stavia Slovenská banková asociácia (SBA), ktorá upozorňuje na ohrozenie stability bankového sektora. Hoci podľa asociácie patrí sektor medzi najstabilnejšie v EÚ, odvodové zaťaženie bánk je najvyššie. Rizikom sú aj klesajúce úrokové marže, ako aj pokles ziskovosti bankových domov na Slovensku.