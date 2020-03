Banky sa menia na internetové. Budú škrtať pobočky

26.03.2020, 16:00 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Väčšina bánk obmedzila v súvislosti s koronavírusom svoje otváracie hodiny. Kým doteraz klientov motivovali k tomu, aby využívali elektronické bankovníctvo predovšetkým poplatkami, v súčasnosti sú klienti, ktorí túto snahu nereflektovali, ešte viac tlačení k tomu, aby sa skamarátili s internet bankingom či bankovými aplikáciami.

Finančné domy chcú, aby do pobočiek chodili ľudia len v prípade zložitejších produktov alebo ak potrebujú poradiť. Kto chce previesť peniaze, zriadiť inkaso či trvalý príkaz, mal by to urobiť cez internet. Banky zároveň čoraz viac rozširujú bankomaty, ktoré okrem výberov umožňujú aj vkladať peniaze. Väčšina klientov by sa tak mala zaobísť bez pobočky.

Súčasná kríza môže napomôcť k tomu, že sa kamenné banky výrazne viac priblížia tým internetovým. Banky sú v súčasnosti motivované urýchliť procesy a priniesť klientom čoraz viac služieb cez internet. Výsledkom môže byť výraznejšie zatváranie pobočiek.

Náklady treba okresať

Ešte viac sa tak môže urýchliť trend z posledných rokov. Na konci minulého roku mali banky na Slovensku celkovo 1 140

