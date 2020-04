Banky sa predbiehajú s pomocou pre ľudí i firmy. Môžu sledovať vlastné záujmy

10.04.2020, 11:30 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Viaceré banky predstavili plán pomoci pre svojich klientov. Ponúkajú im úver bez úrokov, odklad splátok či odloženie zdražovania. Pre banky však tieto aktivity nepredstavuje charitatívnu činnosť. Banky by sa mali správať obozretne a tieto opatrenia sú obozretné z dlhodobého hľadiska.

Pomoc pre klientov odštartovala VÚB banka, ktorá v prvej polovici marca ohlásila, že dlžníkom umožní odložiť si splátky úverov až o šesť mesiacov bez poplatku. Postupne sa k nej pridali aj ďalšie banky. Pravdepodobne aj vďaka tejto iniciatíve tento týždeň parlament schválil jednotný postup pre odklad splátok až o deväť mesiacov.

Problém riešenia, ktoré predstavili samotné banky, bol totiž v tom, že ak si doteraz niekto dohodol s bankou odklad splácania, automaticky dostal negatívny záznam v úverovom registri. A ten by mu následne mohol výrazne skomplikovať získanie nového úveru ako aj refinancovanie pôvodného.

Nie je to charita

Banky upozorňujú, že nové pravidlá pre odklad splátok parlament síce už schválil, no zatiaľ nie sú platné. „Klientom preto odporúčame, aby s odkladom splátok, pokiaľ je to možné, ešte počkali do času, kým nebudú tieto jednotné pravidlá účinné,“ povedala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Ak totiž dnes niekto požiada o odklad splátok, banka mu stále musí dať negatívny záznam do úverového registra.

Pre banky však tieto aktivity nepredstavuje charitatívnu činnosť.

