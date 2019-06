Banky „skasírujú“ malé firmy za kurzovú ochranu viac ako veľké, tvrdí štúdia ECB

21.06.2019, 11:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Banky v Európe si účtujú oveľa vyššie poplatky za ochranu pred kurzovými výkyvmi od malých firiem ako od veľkých, tvrdí podľa denníka Financial Times pripravovaná štúdia Európskej centrálnej banky (ECB). Finančné domy takto zarábajú stovky miliónov eur ročne. V niektorých prípadoch môžu byť sadzby poplatkov pre malé a stredné firmy 25-násobne vyššie ako pre veľké firmy.

Analytici z centrálnej banky vo Frankfurte tvrdia, že malé firmy v podstate doplácajú na neznalosť devízového trhu a na neústretovosť finančných domov.

Harald Hau, profesor na Ženevskej vysokej škole ekonómie a manažmentu a vedúci tímu štúdie, dokonca hovorí, že díleri či banky účtujú systematicky viac klientom, ktorí nemajú skúsenosti v obchodovaní s menami.

Väčšina malých firemných klientov platí za sprocesovanie kontraktov okolo 0,5 percenta z objemu platby, kým veľké firmy platia len 0,2 percenta.

„Je to akoby ste vošli do bazáru áut a zaplatili 50-tisíc za auto, ktoré si iní môžu kúpiť za päťtisíc,“ hovorí H. Hau pre Financial Times. Aj preto veľa malých firiem radšej riskuje, že výmenný kurz sa pohne v ich neprospech, ako by si mali zaplatiť v banke predraženú ochranu.

Veľké rozdiely

ECB vyčíslila, že banky v Európe môžu ročne zarobiť priemerne navyše 638 miliónov eur ako dôsledok diskriminačných cien na euro-dolárových zmluvách. Z desiatky tisíc firiem, ktoré analytici skúmali, viac ako polovica spolupracovala len s jednou bankou. Aj preto platili v priemere 14-násobok toho, čo firmy, ktoré dostali ponuky od viacerých devízových dílerov.

„Takýto rozdiel sa nedá plošne vylúčiť, ale veľa závisí od individuálneho nastavenia podmienok a spolupráce s klientom,“ vysvetľuje Peter Augustín, riaditeľ odboru Capital Markets v Tatra banke.

Banky protiargumentujú, že dnes si aj manažér menšej firmy vie skontrolovať trhové výmenné kurzy na internete. „Konkurenčné prostredie bánk a nebankových sprostredkovateľov finančných služieb stlačilo marže pri forexových operáciách na minimum aj v segmente stredných a malých firiem,“ tvrdí hovorca VÚB Dominik Miša.

Štúdia ECB, ktorá ešte nebola oficiálne publikovaná, a upozornil na ňu Financial Times, analyzovala pol milióna forwardových derivátových kontraktov. Tie v podstate nastavujú istý výmenný kurz medzi dolárom a eurom do budúcnosti. Analytici preverovali obchody medzi 200 bankami a 10-tisíc firemnými klientmi. Medzi zákazníkov patrili veľké nadnárodné firmy aj malé exportné spoločnosti.

Dvojaký meter? Bežná vec

Banky na Slovensku aj analytici tvrdia, že rozdiely v cenách pre rôznych klientov existujú, ale majú svoju logiku.

