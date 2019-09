Banky už elektronicky komunikujú aj so samosprávami

06.09.2019, 15:10 | TASR

Slovenská banková asociácia (SBA) koncom augusta spustila prevádzku elektronickej komunikácie bánk so samosprávami. Do pilotnej fázy sa zapojili Bratislava a Nové Zámky. Elektronická komunikácia zefektívňuje výkon súčinností a realizáciu príkazov aj na strane štátnych a verejných orgánov.

Od 1. októbra tohto roka budú s bankami elektronicky komunikovať ďalšie tri samosprávy, a to Liptovský Mikuláš, Dunajská Streda a Trebišov.

Projekt osobitnej elektronickej komunikácie je dlhodobý projekt SBA a jeho hlavným cieľom je zefektívnenie komunikácie medzi subjektmi odstránením používania poštových zásielok a manuálneho spracovania žiadostí, čo znižuje náklady na oboch stranách a urýchľuje celý proces.

Medzi tieto, okrem iného, patria aj príkazy, ktorými sa realizuje nútený výkon rozhodnutí, ako napríklad exekučné konania. „Postupne oslovujeme všetky mestá a obce, záujem prejavili najmä väčšie samosprávy s väčším počtom žiadostí, prípadne tie technicky najviac pripravené. Keďže ide o jednotné riešenie a totožnú zmluvnú dokumentáciu, veríme, že v budúcnosti sa do projektu zapoja všetky obce a mestá,“ uviedla právnička SBA Mária Brezovská.

Systém komunikuje automatizovane a vymieňa strojovo čitateľné údaje predpokladané zákonom medzi daným subjektom a jednotlivými bankami. Keďže je v bankách väčšina procesov automatizovaných, informácie o tisíckach klientov je možné poskytnúť bezpečne, mimoriadne efektívne a rýchlo.

Banky už elektronicky komunikujú s viacerými orgánmi a inštitúciami oprávnenými získavať údaje z bankového sektora, aktuálne sú to Finančné riaditeľstvo SR, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora SR, Sociálna poisťovňa a Ministerstvo spravodlivosti SR. V najbližšej dobe by sa do projektu mali zapojiť minimálne dva ďalšie subjekty.