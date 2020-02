Je to ako tipovanie v lotérii. Bitcoin čaká rušné obdobie

19.02.2020, 05:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Investovanie do bitcoinu je ako tipovanie v lotérii. Peniaze vložené do tejto najstaršej kryptomeny sú hodené do kanála, tvrdia niektorí analytici. Obhajcovia však tvrdia, že cena bitcoinu môže vystúpiť v tomto roku aj na 100-tisíc dolárov za (virtuálny) kus.