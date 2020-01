Prežil krízu a vstal z popola. Bitcoin narástol od vzniku o deväť miliónov percent

07.01.2020, 08:31 | ČTK

Vynoril sa z popola finančnej krízy a bol navrhnutý tak, aby obišiel banky aj vládne úrady, ktoré sa utápali v najväčšej katastrofe na Wall Street za desiatky rokov. Presadzoval sa pomaly, sprevádzalo ho veľa škandálov s podvodmi a krádežami, ktoré mnohých odradili a priniesli prísnejšiu reguláciu. Akonáhle sa mu však dostalo väčšej pozornosti, ukázal sa najvýkonnejším aktívom desaťročia. Reč je o bitcoine, najväčšej digitálnej meny sveta.

Jeho hodnota koncom minulého roka predstavovala zhruba 7 200 dolárov a od júla 2010 sa zvýšila o viac ako deväť miliónov percent, uviedla agentúra Bloomberg.

Výkon bitcoinu za desať rokov, vrátane jeho obrovského rastu a následného hlbokého prepadu, zanecháva všetok ostatný majetok ďaleko za sebou. A neexistuje nič, čo by sa mu svojim rastom aspoň vzdialene priblížilo. Hodnota akciového indexu S&P 500 sa v rovnakom období len strojnásobila a index, ktorý sleduje svetové trhy, sa viac ako zdvojnásobil.

Zlato zdraželo o 25 percent. Niektoré z najvýkonnejších akcií v indexe Russell 3000, vrátane Exact Sciences alebo Intelligent Systems, vzrástli asi o tri tisíc percent. Tieto zisky však blednú v porovnaní s najnovším a jedným z najkontroverznejších zázrakov finančného sveta.

Čiastočne je monštruózna návratnosť odrazom výpočtu počiatočnej hodnoty bitcoinu. Táto alternatívna mena totiž nemala žiadnu hodnotu, keď ju na Halloween v roku 2008 vytvoril niekto, kto si hovorí Satoši Nakamoto. Bol navrhnutý ako metóda výmeny, ktorú možno zasielať elektronicky medzi užívateľmi po celom svete a ktorá nemá centralizovanú kontrolnú sieť.

Symbol zmeny finančného systému

Namiesto toho beží na sieti počítačov, ktoré sledujú všetky transakcie v hlavnej knihe, takzvanom blockchaine. Pre mnohých bola táto technológia dostatočným dôvodom pre jej nákup. Na druhej strane rovnice sú nadšenci bitcoinu, ktorí v jeho technológii videli sľubný spôsob zmeny globálneho finančného systému.

„Je to prvýkrát, kedy existuje skutočné oddelenie. Rovnako ako u cirkvi od štátu máte oddelenie peňazí od štátu,“ uviedol Alex Mashinsky, ktorý je zakladateľom platformy zameranej na pôžičky v kryptomenách Celsius Network. „Je to inovácia, je to vzrušenie.“

Začiatky mal však bitcoin pomalé. Prvú transakciu zaznamenal dva roky po vzniku, kedy ho niekto použil na nákup pizze. Od tej doby sa cena prvorodenej kryptomeny výrazne zvýšila a objavili sa stovky napodobenín, niektoré s väčším a iné s menším úspechom.

Mnohí z tých, ktorí stáli pri zrode bitcoin, mu zostali verní. Sledovali, ako v uplynulom desaťročí prechádzal unikátnym cyklom prudkého rastu a potom rovnako rýchleho pádu.

Na začiatku roka 2017 bitcoin vystúpil nad tisíc amerických dolárov. Do polovice leta toho roku sa jeho cena viac ako zdvojnásobila a rozpútalo sa šialenstvo. Do konca roka sa pohyboval nad 14-tisíc amerických dolárov. Ale ako sa rýchlo rozbehol, ešte rýchlejšie sa prepadol. Do konca roka 2018 sa len sotva pohyboval nad hranicou tri tisíc dolárov. Napriek tomu krátko po prepade zahájil ďalší mohutný rast, a v lete 2019 vystúpil až na 13 800 dolárov.

Blíži sa veľké zníženie mincí

Prežitie bitcoinu však bude spočívať na jeho ďalšom prijatí. Jeho využitie ako prostriedku výmeny sa zatiaľ nerozšírilo. Niekoľko veľkých obchodníkov síce prijíma platby v bitcoine, ale nie je to v takom rozsahu, ako mnohí predpokladali. Podvody sú stále rozšírené. Záujem klesá a väčší vlastníci majú výraznejší vplyv, než v čase najväčšej bitcoinovej bubliny v roku 2017. To znamená, že ich vplyv na cenu by sa mohol zvyšovať.

Prognóz vývoja bitcoinu na ďalších desať rokov je veľa. Podľa nich sa určite zvýši masové prijatie tejto kryptomeny. Technológia blockchainu spôsobí revolúciu a vyrieši každý problém na svete. Na druhej strane sa zrejme zosilní regulácia a centrálne banky budú venovať bitcoinu viac pozornosti, než kedykoľvek predtým.

V krátkodobejšom horizonte špekulanti očakávajú, že tento rok by mohol byť menej nestabilný vzhľadom k nadchádzajúcemu dvojnásobnému zmenšeniu, kedy sa počet mincí pridelených takzvaným ťažiarom, teda tým, ktorí spracovávajú transakcie, zníži o polovicu. To by sa malo stať v máji 2020 a internet je plný hodín s odpočítavaním. Predchádzajúce zníženie počtu mincí, ktoré sa uskutočnilo zhruba pred štyrmi rokmi, sa časovo zhodovalo s cenovým rastom. Mnohí tak veria, že sa to bude opakovať.