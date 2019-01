Bytovky budú voči neplatičom silnejšie než banky

29.01.2019, 11:45 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Ak v parlamente prejde poslanecká novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, obyvatelia bytových domov sa budú vedieť ľahšie vysporiadať s neplatičmi a predať im strechu nad hlavou. Táto výhoda ale môže mať odvrátenú stranu – tí, ktorí majú hypotéku, hoc ju platia riadne, môžu znenazdajky zostať na ulici aj so svojimi dlhmi. Ak totiž nebudú platiť tak, ako majú do spoločných fondov vlastníkov bytovky, tí nad nimi budú mať silnejšie páky ako banky.

Návrhom poslanca Petra Pamulu z SNS by sa mal parlament zaoberať už na svojej januárovej schôdzi. Navrhuje v ňom primárne to, aby sa zákonné záložné právo vlastníkov bytov voči neplatičovi rozšírilo aj na budúce pohľadávky a to s jedným dôsledkom.

Záložní veritelia by stratili svoje postavenie dané poradím zápisu v katastri nehnuteľností. Prednostné právo by získali vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Slovenská právna úprava pritom v súčasnosti neobsahuje žiadne prednostné práva, nemá ho ani štát kvôli daniam ani Sociálna poisťovňa. Všetci veritelia sú si rovní, rozhoduje len ich poradie zápisu v katastri.

Poslanec chce riešiť problémy praxe, no ako vyplýva z pripomienkového konania, môže nakoniec dostať ľudí do rizika. Nielenže môže zmeniť situáciu v hypotekárnom úverovaní v krajine, pretože banky, ktoré zvyknú byť pri hypotékach záložným veriteľom v prvom rade, by stratili právnu istotu a možnosť riadne ohodnotiť nehnuteľnosť.

Otvoriť sa môže cesta špekulantom, ktorí budú vedieť ľahšie predať strechu nad hlavou dlžníkov aj pri relatívne nízkej dlžnej sume v dobrovoľnej dražbe. Keďže nemožno vylúčiť, že dražobník a budúci kupujúci môžu konať v spoločnom záujme s cieľom získať lacno nehnuteľnosť, problémy z praxe sa môžu paradoxne preklopiť do úplne inej roviny.

Ako to funguje

Ťažkosti s neplatičmi sa v panelákoch neriešia ľahko, no už teraz sú legislatívne ošetrené. Ostatní vlastníci bytov majú zo zákona záložné právo na byt neplatiča. V praxi platí, že si ho musia dať zapísať do katastra medzi ťarchy vtedy, keď pohľadávka voči dlžníkovi vznikne, čiže keď svoje záväzky riadne nespláca. Do dobrovoľnej dražby môžu dať byt neplatiča až vtedy, ak jeho nesplatená pohľadávka voči spoločným finančným fondom v bytovom dome, napríklad do fondu prevádzky, údržby a opráv, presiahne dvetisíc eur.

