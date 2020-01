Ceny ropy sú opäť triezve, ródium zdraželo o 32 percent

14.01.2020, 13:35 | Milan Debnár | © 2020 News and Media Holding

Týždeň v komoditách: Ceny ropy sa po raketovom náraste vrátili k priemernej cene. Zlato a striebro tiež. Paládium však stúpa a dosiahlo už dohodu 2 134 dolárov za troyskú uncu. Ródium sa však obchoduje až za 8 200 dolárov za uncu.

Ceny ropy v závere minulého týždňa mierne klesli. Pozornosť obchodníkov sa viac zamerala na rast zásob ropy v USA minulý týždeň, ako na obavy z konfliktu medzi USA a Iránom.

Ropné zásoby v USA vzrástli

Na začiatku tohto týždňa sa ceny veľmi nezmenili, keďže obavy z konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom sa zmiernili a investori sa sústredili na plánované podpísanie prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou, čo by mohlo podporiť hospodársky rast a dopyt po komodite.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa predával na záver obchodného dňa za 58,07 USD (pred týždňom to bolo až 63,04 dolára za barel). Barel marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa obchodoval za 64,23 dolárov za barel (pre týždňom 68,64 dolárov za barel). Pozornosť obchodníkov sa zamerala aj na slabší dopyt po minulotýždňovej informácii o výraznom raste zásob palív v USA.

Zásoby benzínu v Spojených štátoch sa podľa minulotýždňových údajov amerického ministerstva energetiky zvýšili v týždni do 3. januára o 9,1 milióna barelov. Bol to najvýraznejší týždenný rast za posledné štyri roky. Navyše, zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, vzrástli o 5,3 milióna barelov. Analytici očakávali, že rast dosiahne 3,9 milióna barelov.

Zraniteľná India

Podľa analytikov z IEA prekoná do polovice tohto roku India Čínu v pozícii hlavného ťahúňa svetových spotrebiteľov ropy. Jednotkou naďalej ostanú USA aj napriek tomu, že krajina sa stáva aj najväčším producentom ropy.

Do roku 2024 by celkový indický dopyt mal stúpnuť na 6 miliónov barelov denne, pričom v roku 2017 to bolo o 4,4 miliónov menej. Celkovo analytici IEA očakávajú, že indická ekonomika sa stane ešte zraniteľnejšou v prípade možného prerušenia dodávok. India dováža až 80 percent svojej ropnej spotreby. Väčšinu svojej ropnej spotreby – až 65 percent dováža z oblasti Stredného východu, najmä z Iraku.

Kraľuje nedostatkové ródium

Kontinuálny rast ceny paládia, ktorý na začiatku roka prelomil hranicu 2 000 dolárov za uncu neznamená, že by práve tento kov bol najdrahší na trhu. Takým je ródium.

Ide o kov, ktorý sa používa podobne ako paládium v katalyzátoroch automobilov. Jeho cena tento mesiac vzrástla už o 32 percent a mieri nad rekord z roku 2008. Zdražovanie kovu vyvolali prísnejšie emisné pravidlá Za posledné štyri roky tak zdraželo až 12-násobne.

Rovnako ako paládium aj ródium sa ťaží ako vedľajší produkt pri ťažbe platiny a niklu. Ide však o oveľa menší trh, preto aj malé zvýšenie dopytu spôsobuje veľké cenové pohyby.

Až 10 percent produkcie pochádza od ruskej spoločnosti MMC Norilsk Nickel.

Dodávky sú veľmi vypäté a špekulanti zintenzívnili nákup po tom, čo si koncom vlaňajška zaistili svoje objemy veľkí priemyselní spotrebitelia

Podľa Johnson Matthey sa v súčasnosti ródium obchoduje za 7 975dolárov za uncu. Zisk sa tento mesiac zvýšil po tom, čo sa investori vrhli pri hľadaní útočiska pre svoje investície na nákup drahých kovov.

Cena v strede minulého týždňa dosiahla až 8 200 dolárov no potom, klesla

Hoci teoreticky môže cena tohto kovu aj klesnúť, pravdepodobnejší je rast až na rekordných 10 100 dolárov z roku 2008, tvrdí Afshin Nabavi, vedúci obchodu rafinérie MKS PAMP Group vo Švajčiarsku. Vtedy premrštené ceny donútili výrobcov katalyzátorov prejsť pri výrobe katalyzátorov na platinu a paládium

Pritom investovať do ródia je oveľa ťažšie, ako v prípade iných drahých kovov. Neobchoduje sa na burzách, väčšina obchodov sa odohráva priamo medzi dodávateľmi a priemyselnými spotrebiteľmi. Svetová produkcia tohto kovu je o niečo väčšia ako desatina produkcie platiny či paládia.

Vyššie ceny ródia sú dobrou správou pre juhoafrických producentov, ktorí ťažia viac než 80 percent globálnej produkcie.

Dominancia Juhoafrickej republiky však znamená, že nad trhom visia výrobné riziká. Časté vlaňajšie výpadky elektriky dočasne prerušili ťažbu.

Ródium používajú aj výrobcovia bižutérie na povrchovú úpravu.

Potraviny zdraželi

Ako zverejnila minulý týždeň Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), svetové ceny potravín sa v decembri už tretí mesiac za sebou zvýšili a dostali sa najvyššie za päť rokov. Hlavným dôvodom sú drahšie rastlinné oleje, cukor a mlieko, ale aj to, že sa zotavili ceny obilnín.

Index, ktorý sleduje ceny obilnín, rastlinných olejov, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru na medzinárodných trhoch, vzrástol proti predchádzajúcim mesiacom o 2,5 percenta na 181,7 bodu. To je najvyššia hodnota od decembra 2014.

Za celý rok priemerná hodnota indexu predstavovala 171,5 bodu. Oproti roku 2018 sa zvýšila o 1,8 percenta, ostáva však hlboko pod vrcholom dosiahnutým v roku 2011, ktorý predstavoval 230 bodov.

Index cien obilnín sa zvýšil o 1,4 percenta. Spôsobil to hlavne rast cien pšenice kvôli vysokému dopytu z Číny a logistickým problémom vplyvom štrajkov vo Francúzsku. Ceny rastlinného oleja sa zvýšili o 9,4 percenta. Ceny mliečnych produktov sa zvýšili o 3,3 percenta, a to kvôli zdraženiu syrov a sušeného odstredeného mlieka, ktoré prekonalo pokles cien masla a sušeného plnotučného mlieka.

Cena cukru vzrástla o 4,8 percenta vplyvom zvýšeného dopytu po etanole po raste cien ropy.

Cena mäsa zostala takmer bez zmeny. Bravčové a baranie mäso zdraželo, rast ale vykompenzoval pokles cien hovädzieho.