Daňovému priznaniu sa môžete vyhnúť. Stačí požiadať šéfa o ročné zúčtovanie

27.01.2020

Priznávanie príjmov zamestnanca má spravidla na starosti zamestnávateľ. Na účtovné oddelenie šéfa sa môže zamestnanec obrátiť aj vtedy, ak pracuje vo viacerých firmách. Nikto to však nerobí automaticky a zamestnanca čaká niekoľko povinností.

Podať daňové priznanie musí do 31. marca každý, kto za minulý rok zarobil aspoň 1 968,68 eura. Ani zamestnanci nie sú výnimkou. Spravidla však túto povinnosť za nich vykonáva účtovné oddelenie zamestnávateľa, no neplatí to automaticky a zároveň pre všetkých.

Ak mal zamestnanec aj iné príjmy ako napríklad z prenájmu či popri práci podniká, musí podávať daňové priznanie sám. V tomto prípade podáva tlačivo typu B, ktoré je určené práve na priznávanie príjmov z rôznych zdrojov.

Najdôležitejšie termíny: Žiadosť o zúčtovanie sa posiela najneskôr do 17. februára 2020,

môže byť podaná klasickou poštou aj emailom (len po dohode),

v prípade viacerých zamestnávateľov je potrebné žiadať aj o potvrdenie zdaniteľných príjmov čo najskôr, zamestnávateľ ho musí poslať najneskôr do 10. februára 2020,

ku žiadosti je potrebné priložiť aj rôzne doklady v prípade uplatnenia daňového bonusu alebo nezdaniteľných častí

ročné zúčtovanie daní zamestnávateľ podáva do 31. marca 2020,

preplatok na dani sa

