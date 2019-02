Dôchodkové spoločnosti budú musieť oznamovať výšku predpokladaného dôchodku

15.02.2019, 06:04 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Po treťom pilieri sa takzvaná oranžová obálka zavedie aj v druhom pilieri. Ministerstvo práce už pripravilo návrh novely zákona, podľa ktorého by dôchodkoví sporitelia mali začať dostávať informácie o svojich budúcich dôchodkoch. Prvýkrát ich dostanú v roku 2021.

Po novom by tak sporitelia mali na svojich výpisoch z dôchodkových účtoch nájsť informáciu nielen o tom, koľko peňazí im tam prišlo a aké dosahujú zhodnotenie, ale aj predpoklad, v akom veku pôjdu do dôchodku a aký bude približne ich dôchodok. Okrem základného by sa tu mal nachádzať aj optimistický a pesimistický odhad budúceho dôchodku.

Aby sa prognózy budúcich dôchodkov v jednotlivých spoločnostiach nelíšili, ministerstvo práce stanoví jednotný vzor výpisu, ktorý budú musieť dôchodkové spoločnosti použiť. Takisto určí, akým spôsobom sa majú budúce dôchodky počítať. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že

