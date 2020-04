Druhá banka zvyšuje úroky na hypotékach. Môžu sa pridať ďalšie

14.04.2020, 11:45 | Ján Beracka | © 2020 News and Media Holding

Trend zvyšovania úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie, ktorý sa začal nedávno, pokračuje. ČSOB banka je druhá finančná inštitúcia, ktorá v krátkom čase avizuje zdražovanie úverov. Nemusí to však znamenať, že na Slovensku sa končí éra lacných hypoték.

ČSOB banka zvyšuje úrokovú sadzbu pri hypotékach s desaťročnou fixáciou. Sadzba stúpne z úrovne 1,29 percenta na 1,69 percenta. Ostatné sadzby banka v tejto chvíli necháva nezmenené. Sadzba platí pre ČSOB hypotéku s poistením DOMOS a aktívnym využívaním účtu v ČSOB.

Horšie trhové podmienky

ČSOB reaguje na to, že vzťahy medzi bankami sa menia. Jej krok nesignalizuje, že by mala obavy z toho, že klienti by mohli mať problém splácať svoje úvery. „Predpokladám, že to súvisí s nárastom ceny zdrojov na medzibankovom trhu. Pokiaľ by dôvodom nárastu úrokovej sadzby bola zvýšená miera delikvencie (vyšší podiel problémových úverov – pozn. TRENDU), zmeny by sa dotkli aj ostatných fixácií,“ hovorí Maroš Ovčarik, analytik portálu FinančnýKompas.sk.

ČSOB Účelový úver na bývanie Doba fixácie Úroková sadzba (%, p.a.) 1 rok od 1,5 3 roky od 0,89 4 roky od 0,99 5 rokov od 0,99 10 rokov od 1,29 15 rokov od 4,35 20 rokov od 4,45 Zdroj: FinančnáHitparáda.sk

Banky jednoducho musia vynakladať viac úsilia, aby získali peniaze na poskytovanie úverov. „Vnímam to ako nutné vyrovnanie nákladov a korekciu, pretože dnes majú banky vyššie náklady, ako to bolo ešte pred mesiacom, kedy boli ponuky vďaka silnej konkurencii položené na hranu možného,“ hovorí Martin Švidroň, analytik portálu FinančnáHitparáda.sk.

Podľa neho však majú úrokové sadzby kam

