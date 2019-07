Erdogan: Šéfa centrálnej banky som odvolal pre nezníženie sadzieb

07.07.2019, 21:20 | TASR

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan potvrdil odvolanie guvernéra centrálnej banky pre nesúhlas znížiť úrokové sadzby, o čo ho vláda niekoľkokrát žiadala. Uviedol to v nedeľu turecký denník Hurriyet, ktorý sa odvolal na informácie zo stretnutia Erdogana s poslancami jeho strany AKP.

Murata Cetinkayu, ktorého 4-ročné funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť na budúci rok, nahradil na poste viceguvernér Murat Uysal. Príslušný prezidentský dekrét bol zverejnený v sobotu 6. júla.

„Na zasadnutiach k ekonomickým otázkam sme mu viackrát povedali, že by úrokové sadzby mal znížiť. On však to, čo mal, neurobil,“ citoval R. Erdogana denník Hurriyet, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.

Po sobotňajšom odvolaní vláda nezverejnila žiadne oficiálne dôvody, niektoré vládne zdroje však už vtedy poukazovali na frustráciu R. Erdogana, že banka od septembra minulého roka drží kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 24 percent. Centrálna banka to robila s jediným cieľom, aby podporila kurz líry.

Nový guvernér M. Uysal síce uviedol, že bude pokračovať v nezávislej menovej politike, ktorej cieľom je udržať cenovú stabilitu, podľa viacerých analytikov však menovú politiku v skutočnosti stanovuje R. Erdogan. Ako dodali, teraz sa dá očakávať nástup obdobia rapídneho znižovania sadzieb.

„Vyhodenie guvernéra centrálnej banky prezidentom ukazuje, že menovú politiku má v rukách Erdogan,“ povedal Wolfango Piccoli z poradenskej spoločnosti Teneo so sídlom v Londýne. Ako dodal, Erdoganov krok výrazne podkopáva dôveryhodnosť centrálnej banky. Zároveň signalizuje pokračovanie celkovej degradácie inštitúcií v Turecku.