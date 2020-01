Ešte ostáva pár dní, potom prídu pokuty. Daň z bytu môžete vybaviť aj z domova

28.01.2020, 14:00 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Čas na priznanie nového bytu, domu či pozemku sa kráti. Posledným termínom na podanie daňového priznania k nehnuteľnosti je 31. január. Kto to v stanovenom termíne nestihne, hrozí mu mastná pokuta. Ani kvôli podávaniu na poslednú chvíľu však netreba behať po úradoch, všetko sa dá vybaviť už aj elektronicky.

Ak niekto v minulom roku kúpil, predal alebo dostal do daru nehnuteľnosť, musí to do konca januára priznať obci alebo mestu, kde sa nový byt či dom nachádzajú. Povinnosť sa týka aj vlastníkov, ktorým sa od posledného daňového priznania zmenila výmera pozemku či rozloha domu.

Čo treba vedieť o daňovom priznaní k nehnuteľnosti: Musí ho podať každý, kto v roku 2019 kúpil alebo získal do správy dom či byt,

pozemok musí priznať aj jeho nový nájomca či užívateľ,

majiteľ nehnuteľnosti, na ktorej sa niečo zmenilo od posledného daňového priznania,

ak niekto v minulom roku napríklad predal alebo daroval nehnuteľnosť, za ktorú doteraz platil daň,

rozhodujúce obdobie získania alebo predaja nehnuteľnosti je od 2. januára 2019 do 1. januára 2020 (vrátane),

pri získaní nehnuteľnosti cez dražbu alebo dedením sa podáva daňové priznanie do 30 dní od získania (čiže aj kedykoľvek v priebehu roka),

daňové priznanie sa podáva obci či mestu, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza,

vlastník si daň nepočíta, určuje ju obec alebo mesto podľa svojho vlastného cenníka,

obec či mesto posiela výmer dane približne v polovici mája,

daň treba zaplatiť do 15 dní od doručenia rozhodnutia,

daň sa neplatí za predchádzajúci rok, ale práve naopak, rok dopredu,

pokuta za nepodanie je od päť až do 3 000 eur,

podáva sa osobne aj elektronicky,

ak sa pri nehnuteľnosti nič nezmení, daňové priznanie sa podáva len raz (obec už potom každý rok posiela výmer dane automaticky),

nehnuteľnosť musia priznať firmy aj bežní vlastníci.

Vlastníci majú už len pár dní. Vypisovať daňové priznanie ručne, lietať po úradoch či na poštu nie sú jediné možnosti. Celý proces priznávania nehnuteľnosti sa už dá vybaviť aj elektronicky. Obec ale takúto možnosť musí poskytovať, čo sa dá jednoducho zistiť v katalógu služieb na stránke www.slovensko.sk.

Elektronické daňové priznanie

Ak chce niekto celý proces vybaviť z pohodlia domova, bude potrebovať aj

