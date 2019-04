Európske banky sú bez šťavy. Slovenské zatiaľ nie, ale ľahké to mať nebudú

23.04.2019, 09:56 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Keď sa pred mesiacom potvrdilo, že dve najväčšie nemecké banky Deutsche Bank a Commerzbank oficiálne rokujú o fúzii, ich svadba len nastavila európskemu bankovníctvu zrkadlo. Do úvahy totiž neprichádza preto, že by mali spolu veľké rastové plány. Pri svojej úbohej ziskovosti sa akurát môžu spolu pretĺcť životom ľahšie.

Slovenské banky zatiaľ pre svoje zahraničné matky predstavujú výnosné hrozienka, hoci už nie také zaujímavé ako v minulosti. Podľa výsledkov stresového testovania Národnej banky Slovenska (NBS) už dokonca svoj vrchol v objeme ziskov dosiahli. Alebo aspoň jeden z vrcholov. Na najbližšie roky im totiž NBS predikuje v tomto smere obrat. Zisky slovenských bánk by mali aj v tom najpriaznivejšom scenári klesnúť a ziskovosť smerovať k priemeru v bankovej únii.

Bez šťavy

Aj keď sú európske banky zdravšie ako pred poslednou krízou, stále im chýba svieži nádych v podobe šťavnatých ziskov. Tie nemožno vnímať len ako odraz toho, koľko dokážu na svojich klientoch zarobiť, aby odmenili svojich akcionárov. Sú významné pre tvorbu kapitálu a jeho hrúbka je zase nevyhnutná pre stabilitu bánk a ich úverovú kapacitu. V konečnom dôsledku majú bankové zisky vplyv na celú ekonomiku.

Lenže darmo sa európske banky snažia, v ziskovosti za americkými finančnými domami zaostávajú. A to vo všetkých ziskových ukazovateľoch. Jednak v návratnosti kapitálu ROE (return on equity), ktorý je historicky najčastejšie používaný ukazovateľ merania ziskovosti. Ale i v zúženej verzii ROTE (return on tangible equity) alebo ROA (return on assets).

Hlavným meradlom býva návratnosť kapitálu. Investori obvykle pri investovaní do bankových akcií požadujú ziskovosť na úrovni ROE okolo desiatich percent. Americké banky ju hravo presahujú, v priemere mali v poslednom vlaňajšom kvartáli ROE na úrovni 11,8 percenta. Pre európske je to méta, ktorú nevedia preraziť už dlhodobo.

Amerika pred Európou

(porovnanie amerických a európskych bánk v návratnosti kapitálu, ROE - return on equity)

PRAMEŇ: EBA, bankregdata.com

Aspoň nie ako celok. Priemerná ziskovosť európskeho bankového sektora bola podľa nedávno zverejnených údajov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) koncom vlaňajška len na úrovni 6,5 percenta. A posledné štyri roky sa podľa správ európskeho regulátora v jednotlivých štvrťrokoch pohybovala v pásme od 3,3 do 7,3 percenta. Na druhej strane, v prípade amerických bánk nezvykla klesať pod deväť percent.

Odlišné

Samozrejme, na oboch stranách Atlantiku ide o priemerné dáta. Aj v Európe existujú krajiny alebo bankové skupiny, ktoré výkonnosťou vyčnievajú. A tak hoci napríklad Slovensko patrí v eurozóne k ziskovejším krajinám, v porovnaní so susedným Českom a Maďarskom sa už toľko nemá čím hrdiť. Tieto susedné krajiny majú vlastnú menovú politiku a s ňou väčší priestor zarábať aj na úrokoch, aj v devízovej oblasti.

Kým slovenské banky mali

