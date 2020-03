Prezidentka podpíše 13. dôchodky. Zákon však posunula na Ústavný súd

11.03.2020, 14:10 | TASR | mh

Novela zákona o zavedení 13. dôchodkov prišla ako vládny návrh len pár týždňov pred voľbami. Parlament o nej rokoval a schválil ju v skrátenom režime, ktoré bolo podľa vtedajších opozičných poslancov účelovo a nezákonne zneužité. Prezidentka SR Zuzana Čaputová zákon síce podpíše, no dôchodky ešte dá preveriť Ústavnému súdu SR.

Prezidentka Z. Čaputová nebude novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá sa venuje zavedeniu 13. dôchodkov, vetovať. Podľa jej slov však zákon dá preveriť Ústavnému súdu SR. Podľa jej slov je presvedčená, že predošlá vláda schválením novely nesplnila podmienky na skrátené legislatívne konanie

Ak by sa vznikajú koalícia rozhodla novelu zákona predošlej vlády zrušiť, musela by to predložiť novému parlamentu. Z. Čaputová vo svojom vyhlásení kritizovala postup schvaľovania zákonov tesne pre voľbami.

„Nikdy sa nestalo, aby vláda predložila taký zásadný zákon tak krátko pred koncom predvolebnej kampane a niekoľko dní pred voľbami. Považujem to za učebnicový príklad toho, ako by sa zákony príjmať nemali,“ povedala prezidentka.

V prípade, že by sa rozhodla 13. dôchodky vetovať a vrátila by ich do parlamentu, nové plénum by nemohlo hlasovať o zákonoch z predošlého volebného obdobia. Zákon by musel byť nanovo navrhnutý a prejsť celým procesom úplne od začiatku.

„Nie je to možné. Za 27 rokov, ako existuje Slovensko sa nestalo, aby sa zákon z jedného volebného obdobia prerokovával v ďalšom. Ani to podľa mňa právne predpisy neumožňujú,“ vysvetľuje Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV).

Penzisti dostanú 13. dôchodok už v decembri tohto roka. Samotný zámer, aby sa finančná situácia poberateľov dôchodkov zlepšila, považuje Z. Čaputová za legitímny a opodstatnený.