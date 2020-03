Firmy ušetria na karanténnej péenke. Ako sa po novom vypláca nemocenská dávka

30.03.2020, 18:30 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Kvôli pandémii koronavírusu sa zmenili aj pravidlá poberania nemocenského. Sociálna poisťovňa okrem vyplácania ošetrovného až do odvolania zaviedla aj takzvanú karanténnu péenku. Zamestnanec v karanténe dostane vyššiu nemocenskú už od prvého dňa. Navyše, celú dávku na seba prevzal štát.

Štát kvôli koronavírusu zaviedol takzvanú karanténnu práceneschopnosť. Tento druh nemocenskej dávky môžu poberať poistenci, ktorí sa vrátili zo zahraničia a ostávajú v dvojtýždňovej karanténe. Nárok majú aj pacienti, ktorím bola nariadená karanténa po potvrdení ochorenia COVID-19 alebo sú v preventívnej karanténe.

Pôvodne dostávali karanténni pacienti dávku podľa klasických pravidiel. Za prvé tri dni dočasnej práceneschopnosti dostávali 25 percent z hrubej mzdy a až od štvrtého dňa mali nárok na 55 percent. Prvých desať dní platila za zamestnanca jeho firma.

Po novom majú zamestnanci, živnostníci aj dobrovoľný poistenci v karanténe od prvého dňa na péenke celých 55 percent z denného vymeriavacieho základu. Ten sa v podstate počíta z hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu, z ktorého platia poistné živnostníci a dobrovoľní poistenci.

Štát navyše na seba zobral dávku už od prvého dňa vyplácania nemocenského. Zamestnávatelia by vďaka tomu mali ušetriť zhruba 170 eur za jedného zamestnanca v karanténe.

Všetko z domu

V prípadoch karanténnych pacientov je potrebné najprv telefonicky alebo emailom kontaktovať svojho lekára, ktorý bude rozhodovať o ďalšom postupe. Ak lekár rozhodne, že dočasná práceneschopnosť je opodstatnená, vystaví potvrdenie Sociálnej poisťovni. Pacient by teda nemal navštevovať osobne lekára ani poisťovňu.

Vzhľadom na karanténne opatrenie lekár nebude potrebovať ani podpis pacienta na potvrdení o péenke. V prípade zamestnancov bude Sociálna poisťovňa potom jeden z dielov potvrdenia posielať aj zamestnávateľovi. Informovať o práceneschopnosti by však mal svojho šéfa aj sám zamestnanec.

Pre rýchlejšie vybavenie treba lekára požiadať, aby bolo v potvrdení o dočasnej práceneschopnosti aj telefónne číslo pacienta. Sociálna poisťovňa ho potom bude iniciatívne kontaktovať a spíše s ním žiadosť o dávku.

Ak však zamestnanci poisťovne na žiadosti kontakt na poistenca nenájdu, bude musieť pacient svoju pobočku poisťovne kontaktovať telefonicky alebo mailom. Žiadosť sa bude spisovať ústne alebo prostredníctvo emailu.

Rozhodnutie o dávke dostane poistenec klasickou poštou. Odhadovaná nemocenská dávka v súvislosti s koronavírusom by mala v tomto roku predstavovať takmer 20 eur na deň. Celkovo by malo nemocenské čerpať až 100- tisíc poistencov.

Lístok na peniaze pošle lekár

Sociálna poisťovňa urobila opatrenie aj v súvislosti s takzvaným lístkom na peniaze. Tento doklad slúži najmä v prípadoch, keď péenka prechádza z jedného do druhého mesiaca. V „nekrízových časoch“ ho pacient dostane od lekára a doručí ho do pobočky Sociálnej poisťovne.

Karanténni pacienti teda nemusia toto potvrdenie posielať do pobočky ani kvôli tomu navštevovať lekára. V týchto prípadoch to za pacientov alebo osoby v karanténe pošle do poisťovne všeobený lekár. Ak sa čerpá péenka len v rámci jedného mesiaca, lístok na peniaze sa do Sociálnej poisťovne neposiela.

Pri klasických pacientoch, ktorí sú na nemocenskej s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú lístky na peniaze klasickým postupom. Sociálna poisťovňa to odporúča urobiť poštou alebo do schránky, ktorá je pri vchode každej pobočky Sociálnej poisťovne.

Falošné péenky

Po vypuknutí pandemickej krízy sa začali hromadiť aj prípady, kedy si ľudia

