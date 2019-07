Svet si žiada viac hrášku. Môže za to aj fast food

09.07.2019, 16:25 | Milan Debnár | © 2019 News and Media Holding

Týždeň v komoditách: S výnimkou zlata klesla za týždeň cena takmer všetkých komodít. Cenu ropy ťahalo nahor rastúce napätie na Blízkom východe v súvislosti s Iránom a čiastočne trhy podporilo aj rozhodnutie skupiny OPEC+ predĺžiť program znižovania ťažby o deväť mesiacov. Za celý týždeň však ceny klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles o vyše tri percentá.

Na začiatku týždňa sa štáty OPEC a ďalších desať krajín na čele s Ruskom, ktoré spolu tvoria takzvanú skupinu OPEC+, dohodli na predĺžení programu obmedzovania ťažby až do konca marca budúceho roka. Pôvodný 6-mesačný program vypršal 30. júna.

Navyše, zvyšuje sa napätie medzi Iránom a západnými krajinami. Pôvodne ceny tlačili nahor sankcie Washingtonu, ktorý pred vyše rokom jednostranne odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom, najnovšie však vznikol spor aj medzi Iránom a Britániou, ktorá vo vodách Gibraltáru zadržala iránsky supertanker. To sa odrazilo najmä na vývoji ceny Brentu.

Rast cien ropy v závere minulého týždňa čiastočne zmiernil pokračujúci obchodný konflikt medzi Čínou a USA, ktorý zasahuje do vývoja ekonomiky. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla na záver piatkového obchodovania 64,23 dolára za barel. V porovnaní so štvrtkovou uzávierkou to predstavuje rast o 93 centov (1,47 percenta). Cena americkej ropy WTI zaznamenala na záver piatkového obchodovania 57,51 dolárov/barel a oproti stredajšej uzávierke (vo štvrtok sa pre oslavy Dňa nezávislosti neobchodovalo) vzrástla o 17 centov (0,30 percenta).

Za celý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch klesli. Cena americkej WTI klesla za týždeň o 1,8 percenta a cena ropnej zmesi Brent zaznamenala pokles až o 3,3 percenta.

Ceny ropy sa v pondelok ráno takmer nezmenili a klesli len veľmi mierne. Na jednej strane vývoj na trhu ovplyvnili lepšie ako očakávané údaje o pracovných miestach v USA. Na strane druhej, obavy z predĺženia obchodného sporu medzi USA a Čínou tlmia vyhliadky globálneho hospodárskeho rastu aj dopytu po rope. Ľahká americká ropa sa na záver obchodného dňa predávala za 59,11 dolára a ropa Brent skončila na 65,13 dolára za barel.

Zlato sa pomaly šplhá nahor

Zlato pokračuje vo vytrvalom cenovom raste už sedem obchodných týždňov. Vyšší počet po sebe nasledujúcich rastových týždňov vykázal žltý kov naposledy v roku 2011.

V tomto roku sa zlato zhodnotilo už o 11,2 percenta. Platina sa zhodnotila od začiatku roka len o 5,3 percenta, striebro sa v tomto roku prepadá o 0,9 percenta. Šampiónom ostáva paládium, ktoré si od začiatku roka polepšilo o 25,2 percenta, čiže dvojnásobne v porovnaní so zlatom.

Žltému kovu však mnohí

