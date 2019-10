Hypotéky pokorili ďalší rekord. Koľko ušetríte na splátke?

31.10.2019, 14:00 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

V septembri banky dávali hypotéky s priemernou úrokovou sadzbou 1,22 percenta. Lacné úvery tak znovu pokorili len mesiac starý rekord. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).

Ešte začiatkom roka predstavoval priemerný úrok z hypoték 1,38 percenta. Až do júna sa sadzby takmer nehýbali. V júli však začali výraznejšie klesať. Pričinili sa o to najmä tri najväčšie banky, ktoré sa pustili do hypotekárneho súboja. V júli tak priemerné sadzby dosiahli 1,29 percenta a v auguste 1,26 percenta.

Keďže v októbri banky znovu znižovali úroky z hypoték, je pravdepodobné, že priemerné sadzby ešte viac klesnú. Vo väčšej miere sa v štatistikách prejaví aj letné zlacnenie úverov. Od schválenia úveru po jeho poskytnutie často prejde aj niekoľko mesiacov.

Ďalšie zlacňovanie úverov môže spustiť aj novú vlnu refinancovania hypoték. Vďaka tomu, že viaceré banky núkajú dlžníkom, ktorí si k nim prenesú úver z inej banky,

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť