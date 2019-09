Indonézia prestane vyvážať nikel – spôsobilo to šok

04.09.2019, 07:00 | Milan Debnár | © 2019 News and Media Holding

Týždeň v komoditách: Cena ropy osciluje, cena zlata rastie, no najviac šokovala cena niklu, ktorá to má namierené do výšin.