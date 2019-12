Investíciám sa darilo. Najúspešnejší rok posledných dvoch dekád, hovorí analytik

14.12.2019, 11:10 | TASR

Zdaneniu výnosov sa dá vyhnúť investovaním do cenných papierov, ktoré sú od daní oslobodené. Pre fyzické osoby ide o indexové fondy, akcie či dlhopisy, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, upozornil na to generálny riaditeľ správcovskej spoločnosti Across Private Investments Maroš Ďurik.