Je vhodný čas na nákup striebra

Týždeň v komoditách: Vlani vzrástla z komodít najviac cena kakaa (o 28 percent), pšenice (o 18 percent) a paládia (o 13 percent). Naopak, ceny dreva a benzínu klesli o 26 percent a hliníka o 30 percent. Pokles cien zasiahol aj cenu zlata (o dve percentá), striebra (o deväť percent) a platiny ( o 15 percent).

Najsledovanejší bol vlani trh s ropou. Počas roka sa cena ropy posilňovala až na maximum nad úrovňou 85 dolárov za barel, no potom nasledoval silný prepad, ktorý v prípade ropy Brent znamenal pre rok 2018 stratu o 19 percent a v prípade ropy WTI stratu 25 percent.

Pokles cien zapríčinila najmä rastúca produkcia ropy v USA, Saudskej Arábii a Ruska. Svoju úlohu však zohrali aj obavy z nižšieho dopytu zo strany Číny, ktorá ohlásila významné oslabenie svojej priemyselnej produkcie.

V Spojených štátoch začiatkom tohto roka však už klesol počet nových vrtov z vlaňajšieho maxima 888 na 873. To je síce stále veľa, ale signalizuje to potenciálne zníženie produkcie v USA, ktorá minulý rok prekročila dva milióny barelov denne. Za celý rok 2018 dosiahol objem ťažby v USA 11,7 milióna barelov/deň.

Medzitým Spojené štáty v novembri 2018 opätovne zaviedli sankcie proti vývozu ropy z Iránu, čo tiež viedlo k zníženiu dodávok na trhy.

Po raste opätovný pokles

Najmä v polovici minulého týždňa vzrástli ceny ropy o viac než jedno percento, pričom cena Brentu prekročila 59-dolárovú hranicu a cena hranicu WTI 50 dolárov za barel.

Trhy do veľkej miery podporili signály, že Washington a Peking by mohli v dohľadnom čase svoje obchodné spory vyriešiť. To by znamenalo podporu pre svetovú ekonomiku, ktorej vyhliadky sa práve pre konflikt medzi Čínou a USA zhoršili.

Čínske médiá uviedli, že

