Jeden z najdrahších produktov na finančnom trhu výrazne zlacnel

09.01.2020, 08:45 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Investičné poistky by mali byť po novom výrazne výhodnejšie. Ľuďom, ktorí si od januára uzatvoria investičné životné poistenie (IŽP), by sa už nemalo stať, že po zrušení po pár rokoch nedostanú vôbec nič.

IŽP predstavuje kombináciu životného poistenia a investovania do podielových fondov na jednej zmluve. Klient posiela len jednu platbu, v ktorej si platí poistenie a zároveň investuje. Na jednej strane to je pohodlné riešenie, na druhej strane výrazne drahšie, ako keby si uzatvoril dva samostatné produkty.

Poplatky za uzatvorenie zmluvy ešte v minulom roku dosahovali až deväť percent zo zaplateného poistného. Keďže zmluvy sa uzatvárali až na 30 rokov, klienti zaplatili na tomto poplatku často tisíce eur. Peniaze, ktoré posielali do poisťovne, tak v prvých dvoch až troch rokoch slúžili len na to, aby splatili tento vstupný poplatok. Do podielových fondov nešlo vôbec nič.

Niekoľko rokov nula

Ak niekto zrušil v tomto období zmluvu, väčšinou mu poisťovňa žiadne peniaze nevyplatila. Nevýhodné bolo zrušiť zmluvu aj v ďalších rokoch. Poisťovne sankcionovali predčasné zrušenie zmluvy vysokými poplatkami. Kto vypovedal zmluvu skôr, tak

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť