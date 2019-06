Jedno dieťa vám zníži dôchodkový strop o šesť mesiacov

25.06.2019, 19:30 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Ústavný zákon o dôchodkovom strope začne platiť od 1. júla. Vláda dala do Ústavy, že vek na nárok na penziu nesmie presiahnuť 64 rokov.

Zákon uvádza, že žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na dôchodok podľa počtu vychovaných detí. Podrobnosti upravuje novela zákona o sociálnom poistení. Parlament ju v utorok schválil v prvom čítaní.

Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne zdôraznila, že ak je splnená podmienka výchovy dieťaťa znižuje sa dôchodkový strop, ale neznižuje sa dôchodkový vek. Dôchodkový vek sa zvyšuje až do dosiahnutia dôchodkového stropu.

Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je 64 rokov. Ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa, strop je 63 rokov a šesť mesiacov. Pri dvoch deťoch je to 63 rokov a ak má poistenec tri a viac detí je to 62 rokov a šesť mesiacov.

Neprehliadnite Zastropovanie odchodu do penzie je problémom, ale systém sa dá zlepšiť

Vplyv stropu dôchodkového veku by mohlo utlmiť zavedenie dynamického pomeru odvodov...

Zastropovanie odchodu do penzie je problémom, ale systém sa dá zlepšiť Dôchodkový vek na Slovensku sa zastropuje na 64 rokov

Ženy majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi. Na zníženie dôchodkového stropu má prednostný nárok žena. Strop sa znižuje mužovi v prípade ak žena zomrela, alebo sa rodičia rozviedli a dieťa bolo zverené do starostlivosti otca. Obidvom rodičom sa obdobie výchovy započítava v rovnakom rozsahu, pričom sa nezisťuje sa „reálne“ obdobie osobnej starostlivosti. Toto platí, aj ak bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov.

Poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO) v parlamente pripomenula, že rozdiel v odchode do dôchodku medzi mužmi a ženami už raz na Slovensku bol. Zrušil sa a zavedením dôchodkových stropov sa teraz opäť zaviedol.

Návrh novely nehovorí nič o tom, že by sa mala starostlivosť nejako dokazovať. Nezohľadňuje sa ani

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť