Kde sa dajú vymeniť stravné lístky za peniaze? Vyskúšali sme to v praxi

26.08.2019, 07:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Téma stravných lístkov je na stole pravidelne už niekoľko rokov. Ministerstvo práce a gastrofirmy hovoria o nástroji, ktorý zamestnancom zabezpečuje teplé a pravidelné jedlo, čo podľa nich zaručuje správnu životosprávu. Kritici naopak hovoria o prežitku z čias socializmu, pomocou ktorého poskytovatelia stravných lístkov točia v tomto biznise milióny eur. Niektorí zamestnanci by však uprednostnili namiesto stravných lístkov peniaze, preto aj hľadajú spôsoby, ako takúto výmenu uskutočniť.

Ešte v roku 2009 začali gastrofirmy poskytovať okrem stravných lístkov aj takzvané stravovacie karty, čím sa eliminovalo niekoľko problémov. Na rozdiel od papierových stravných lístkov sú skladnejšie, odpadá problém s výdavkom a peniaze na karte sú viac v bezpečí. Na gastrokarty sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na bežné „stravenky“, čo v podstate znamená, že sa dajú použiť len na nákup jedla, či už v reštaurácii alebo v obchode s potravinami, ktoré sú zmluvnými partnermi poskytovateľa karty.

Stále sa však nájdu v radoch zamestnancov ľudia, ktorí by privítali namiesto papierových alebo elektronických stravných lístkov peniaze. V Českej republike momentálne rezonuje obdobný návrh šéfky rezortu financií Aleny Schillerovej, ktorá chce túto možnosť zaviesť do zákona. Pravidlá by zostali nezmenené, zamestnanec by však dostal na bankový účet sumu, na akú má nárok v stravných lístkoch.

Na Slovensku to chce už dlhodobo presadiť strana Sloboda a Solidarita (SaS). To, či na konci mesiaca dostane zamestnanec stravný lístok alebo hotovosť, by podľa nich malo byť výsledkom dohody s vedením firmy. Podľa odborov, zamestnávateľov a rezortu práce sa však podobná zmena v najbližšom období nechystá.

Mikro-biznis

Je dôležité podotknúť, že stravné lístky sa

