Kde sú investičné príležitosti? Superštedrý rok sa nemusí opakovať

16.01.2020, 17:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Minulý rok bol investične výnimočný. Investori o výnosy „zakopávali“ všade, kde mali peniaze. Navyše výnosy neboli hocijaké, ale pri niektorých aktívach aj v desiatkach percent. Problém je, že slovenský bežný investor nezarábal veľa. A nebude ani v tomto roku, ak nezmení stratégiu či skôr pasivitu.

Priemerný investor na Slovensku má gro peňazí na bežnom účte, v druhom dôchodkovom pilieri, tí odvážnejší majú aj tretí pilier a investujú ešte cez brokera do akcií či do podielových fondov.

Slováci mali v bankách na bežných a sporiacich účtoch v minulom roku uložených až 37 miliárd eur. Tieto peniaze dosiahli veľmi slabú výkonnosť, ledva 0,23 percenta, čo pri vlaňajšej inflácii okolo troch percent znamená, že prerábali.

Za posledné štyri roky ukrojila inflácia z reálnej kúpnej sily peňazí v bankách viac než šesť percent. Zlým trendom, ktorý sa naplno začína prejavovať v posledných rokoch, je „lenivosť“ Slovákov, upozorňuje Maroš Ďurik, generálny riaditeľ spoločnosti Across Private Investments.

Oslnivé výnosy, ale nie pre všetkých

Kto investoval do dôchodkových fondov cez druhý pilier, ten si v minulom roku polepšil. Priemerné zhodnotenie bolo 7,8 percenta a niektoré fondy, napríklad indexové, zarobili až 28,4 percenta.

Aj v treťom pilieri mohli byť investori v minulom roku spokojní. Priemerné zhodnotenie úspor v tomto pilieri bolo skoro deväť percent. Ak to však porovnáme s 25-percentným zhodnotením globálnych akciových indexov, tak to nie je až také optimistické. Stále je to však viac ako inflácia.

Ak sa pozrieme na toto zhodnotenie v dlhšom horizonte, ešte sa zníži. „Za posledné štyri roky dosiahlo priemerné zhodnotenie len 10,8 percenta. Pri inflácii 7,4 percenta a zhodnotení globálneho akciového trhu na úrovni 40 percent, to veru nie je pekné vysvedčenie,“ vysvetľuje M. Ďurik.

Problém investorov na Slovensku je aj v tom, že

