Vysoké príjmy neznamenajú štedrý dôchodok. Ako si zabezpečiť penziu už dnes?

27.09.2019, 12:45 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Ak je to možné, na zabezpečenie v starobe treba myslieť už pri nástupe do prvej práce. Racionálne zmýšľajúceho človeka tento fakt snáď nemôže prekvapiť. Problém je v tom, že hovoriť o sporení na dôchodok a finančnom plánovaní mladým ľuďom, ktorí sú napríklad len v prvom zamestnaní, je veľmi náročnou úlohou. Treba myslieť aj na to, že nadštandardné príjmy automaticky neznamenajú vysoké dôchodkové dávky.