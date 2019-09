Ľudia chcú dôchodok aj 1 300 eur. Súčasný systém to však neumožní

10.09.2019, 13:00 | KaD

Ľudia by chceli v penzii dostávať od 900 do 1300 eur. Súčasná priemerná výška vyplácaných dôchodkov je pritom len 460 eur.

„Valorizácia štátnych dôchodkov klesá a nedá sa očakávať, že by sa situácia v tomto smere v budúcnosti zlepšila,“ zhodnotil situáciu pre TREND finančný analytik Maroš Ovčarik z Partners Investments a analytik Finančného kompasu. „V budúcnosti bude priemerný dôchodok od štátu tvoriť v pomere k priemernej mzde menší podiel, ako je to dnes,“ doplnil M. Ovčarik.

Naše priority sú jednoduché

Podľa výsledkov prieskumu agentúry Focus sú najdôležitejšie túžby obyvateľov Slovenska jednoduché: mať dobrý dôchodok a užívať si ho (74 %), mať zabezpečenú rodinu (66 %), venovať sa svojim záľubám (65 %), byť zdraví a žiť zdravo (61 %). Približne polovica Slovákov sníva o vlastnom bývaní, cestovaní, zabezpečení vzdelania pre svoje deti a veľa peňazí.

Málo peňazí pôsobí ako brzda

Oblasti, kde sa Slovákom darí plniť si svoje sny a sú v nich optimisti, sú založenie si rodiny, dobrý partner a šťastná rodina. Pesimistickí sú v zabezpečení dostatočného dôchodku, v možnostiach cestovať a spoznávať svet či mať dosť peňazí a lepší životný štandard.

Hlavné prekážky

Nedostatok peňazí (43 %), málo času (25 %), zdravotné problémy (22 %) a vysoký vek (20) sú podľa uvedeného prieskumu hlavné dôvody, ktoré ľuďom bránia dosahovať to, čo by chceli.

Až tri štvrtiny Slovákov chce mať taký vysoký dôchodok, aby si na ňom mohli užívať. Z prieskumu Nadácie PARTNERS vyplýva, že ideálny minimálny dôchodkový príjem, ktorý by im zabezpečil starobu podľa vlastných predstáv je u dvoch tretín Slovákov viac ako 900 eur – z toho 39 percent by chcelo dôchodok vo výške 900 až 1 300 eur a jedna štvrtina (24 %) budúcich dôchodcov by si predstavovala ideálny dôchodok vyšší ako 1 300 eur.

