Majiteľ akciovej burzy v New Yorku si brúsi zuby na eBay

05.02.2020, 11:50 | ČTK

Americká spoločnosť Intercontinental Exchange (ICE), ktorá je okrem iného vlastníkom akciovej burzy v New Yorku (NYSE), má záujem o internetovú aukčnú sieň eBay. Napísal to v utorok ekonomický denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvoláva na svoje zdroje. Hodnota transakcie by presiahla 30 miliárd dolárov a znamenala by zásadný odklon od doterajšej stratégie firmy ICE. Tá v reakcii záujem o eBay nepoprela.