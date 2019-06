Máte dlh na daniach? Na budúci rok môžete prísť o vodičák

Daňoví dlžníci by to mali mať na budúci rok o čosi ťažšie. Finančná správa bude mať ďalší nástroj na vymáhanie dlhu. Neplatičom by mohla odobrať vodičský preukaz, kým nezaplatia.