Máte hypotéku? Môžete si vypýtať nižší úrok

14.10.2019, 07:00 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Úroky z hypoték v posledných mesiacoch znovu zamierili smerom nadol. V auguste sa dostali na nové historické minimum a vyzerá to, že zlacňovanie bude pokračovať.

Nízke úroky pritom nezlacňujú úvery len novým dlžníkom, ale aj tým, ktorí úver už splácajú. Rekordne lacné hypotéky môžu vyvolať ďalšiu vlnu refinancovania. V prípade, že nový úrok bude výrazne nižší ako pôvodný, oplatí sa preniesť si úver do inej banky aj za cenu pokuty za predčasné splatenie úveru. V niektorých prípadoch pritom na získanie úspory postačí aj o málo nižšia sadzba.

Treba začať vo vlastnej banke

Kto chce platiť nižšie splátky, mal by začať najprv vo svojej banke, kde môže požiadať o prehodnotenie úrokovej sadzby. „Spravidla mu súčasná ponúkne podobné úrokové sadzby, ako novým klientom. Už týmto krokom dokáže klient ušetriť a to bez toho, aby musel absolvovať celý proces schvaľovania a prenosu hypotéky do inej banky,” tvrdí finančný analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Aj keď si niektoré banky za zníženie úroku pýtajú poplatok, je väčšinou nižší ako ten pri refinancovaní. Navyše niektoré banky môžu od časti poplatku alebo aj od celého upustiť. Väčšinou odpustenie poplatku neponúknu automaticky, ale klient musí oň požiadať.

Dôležitá je celková úspora

V prípade prenosu hypotéky do inej banky netreba

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť