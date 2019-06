Potvrdenia o návšteve školy končia. So Sociálnou poisťovňou to potrvá dlhšie

21.06.2019, 18:02 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Úradom nebudeme musieť nosiť ďalších trinásť výpisov a potvrdení. Umožní to novela zákona proti byrokracii, ktorú parlament schválil v stredu.

Druhý schválený zákon o eGovernmente zase umožní stredoškolákom komunikovať so štátom elektronicky prostredníctvom elektronických schránok. Banky budú môcť overovať svojich klientov pomocov eID.

Novela je podľa vicepremiéra Richarda Rašiho „druhou vlnou boja proti byrokracii“. V minulosti sa zrušila povinnosť predkladať výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností a registra trestov ako povinných príloh v listinnej podobe.

Účinnosť zákona je rozdelená na viacero období.

„To najdôležitejšie je 1. september 2019, keď chceme, aby vošlo do účinnosti potvrdenie o návšteve školy a takisto potvrdenie z výpisu z registra mimovládnych organizácií. Potom to bude 1. december, kde by mala začať platnosť ostatných povolení, a jedno povolenie, čo sa týka tretieho sektora, bude mať platnosť od 1. januára 2020,“ povedal v parlamente R. Raši.

Sociálna poisťovňa nie je pripravená

K novele schválili pozmeňujúci návrh poslanca Ľubomíra Vážneho, ktorý je súčasne riaditeľom Sociálnej poisťovne. Posunula sa tak povinnosť poisťovne poskytovať údaje iným štátnym úradom z 1. februára 2020 až na január 2021.

Dôvodom na posun účinnosti je podľa

