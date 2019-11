Mladí vedia o peniazoch viac ako ich rodičia. Otestuje sa, ako ste na tom vy

10.11.2019, 18:00 | Katarína Dobrovodská

Peniaze pre nich nie sú španielska dedina ako pre mnohých dospelých. Vedia, ktorý úverový produkt má najvyššie úročenie aj to, ktorý je pre klientov nevýhodný. Finančná olympiáda opäť testuje znalosti stredoškolákov vo finančnej gramotnosti. Ako ste na tom vy?

Vyznať sa vo finančnom svete je pre mnohých, aj tých skôr narodených, zložité. Ak neštudovali či neštudujú na Ekonomickej univerzite alebo obchodnej škole, smola. Peniaze sú pre nich celoživotná neriešiteľná výzva.

Finančné vzdelávanie pre širokú verejnosť ako súčasť výučby na základných, stredných či vysokých školách na Slovensku odjakživa chýbalo a chýba stále. Hoci prvé krôčiky už urobili a robia niektoré zodpovedné školy, firmy, inštitúcie aj médiá, situácia nie je vôbec dobrá.

Ako pre TREND nedávno v rozhovore povedal Jakub Kučerák, dnes študent ekonómie na britskej University of Warwick, on mal šťastie. Na strednej škole, kde študoval (Gymnázium J. Hronca v Bratislave) sa totiž mohol ekonómii venovať päť hodín do týždňa. Jeho kamaráti z iných škôl však také šťastie nemali.

Užitočná kvapka v mori

Každá kvalitná aktivita v oblasti finančného vzdelávania je prínosom. Pre každého jednotlivca aj pre celú spoločnosť. Vďaka vedomostiam a logickému mysleniu si totiž mladí ľudia budú môcť bez problémov plánovať rodinu, kariéru a celý život.

Podľa Juraja Jurasa, správcu Nadácie Partners, ktorá zorganizovala ôsmy ročník finančnej olympiády pre stredoškolákov, mladí vnímajú peniaze skôr ako

